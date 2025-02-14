Kadına Şiddet Davasında Mütalaa Açıklandı: Ozan Güven’in 11 Yıl 6 Aya Kadar Hapsi İsteniyor
Kadına Şiddet Davasında Mütalaa Açıklandı: Ozan Güven’in 11 Yıl 6 Aya Kadar Hapsi İsteniyor
Eski sevgilisi Deniz Bulutsuz’a şiddet uyguladığı iddiasıyla yargılanan oyuncu Ozan Güven hakkında Savcı Mütalaası açıklandı. Savcı, Ozan Güven'in, 'hakaret' suçundan beraatına karar verilmesini talep ederken, 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'Kadına karşı kasten yaralama' suçlarından cezalandırılmasını istedi.
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Eski Sevgilisi Deniz Bulutsuz'a, 13 Haziran 2020'de şiddet uyguladığı iddiasıyla hakkında dava açılan oyuncu Ozan Güven'in yargılanmasına devam edildi.
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Cumhuriyet’ten Fahrettin Öztürk’ün haberine göre; Esasa ilişkin mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, Ozan Güven'in "hakaret" suçundan beraatına karar verilmesini talep etti.
Savcı ayrıca "Cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "Silahla kasten yaralama" suçlarından Ozan Güven’in toplamda 3 yıl 6 aydan 11 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.
Savcı, Deniz Bulutsuz'un ise Ozan Güven'e yönelik eylemi nedeniyle "basit yaralama" suçundan 4 aydan 1 yıla kadar hapsini istedi.
Taraf avukatları, mütalaaya karşı beyanda bulunmak için süre talep etti. Mahkeme, esasa ilişkin mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamaları için tarafların avukatlarına süre vererek duruşmayı 13 Haziran'a erteledi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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