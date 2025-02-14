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Dilan Polat ve Engin Polat, Banu Parlak Davasında Beraat Etti

Dilan Polat ve Engin Polat, Banu Parlak Davasında Beraat Etti

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
14.02.2025 - 13:06 Son Güncelleme: 14.02.2025 - 13:25

Sosyal medya fenomeni Banu Parlak’ın güzellik merkezinin kurşunlanmasına ilişkin Dilan, Engin ve Sezgin Polat’ın ‘azmettirme’ suçundan tutuksuz yargılandığı davada karar açıklandı. 

Hakim, Dilan, Engin ve Sezgin Polat’ın delil yetersizliği nedeniyle beraatlerine hükmetti.

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Bahçeşehir 1. Kısım Doğa Parkı’nda bulunan sosyal medya fenomeni Banu Parlak’a ait güzellik merkezi 1 Ekim 2023 günü saat 02.00 ve 04.30 sıralarında motosikletli şüphelilerce kurşunlanmıştı. Olaya ilişkin hazırlanan iddianame kapsamında Dilan, Engin ve Sezgin Polat’ın ayrı ayrı 2 yıl 4 aydan 8 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilmişti.

Bahçeşehir 1. Kısım Doğa Parkı’nda bulunan sosyal medya fenomeni Banu Parlak’a ait güzellik merkezi 1 Ekim 2023 günü saat 02.00 ve 04.30 sıralarında motosikletli şüphelilerce kurşunlanmıştı. Olaya ilişkin hazırlanan iddianame kapsamında Dilan, Engin ve Sezgin Polat’ın ayrı ayrı 2 yıl 4 aydan 8 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilmişti.

İddianamede 8 diğer sanığın ise çeşitli suçlardan değişen oranlarda hapisle cezalandırılması istenmişti. Öte yandan yargılama devam ederken Banu Parlak, Polat ailesine yönelik şikayetinden vazgeçmişti.

İddianamede 8 diğer sanığın ise çeşitli suçlardan değişen oranlarda hapisle cezalandırılması istenmişti. Öte yandan yargılama devam ederken Banu Parlak, Polat ailesine yönelik şikayetinden vazgeçmişti.

Şikayetten vazgeçilmesi ile bu dosya kapsamında Polatların tahliyesine karar verilmişti. Küçükçekmece 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada bir kısım tutuklu sanıklar SEGBİS sistemi ile hazır edildi.

Şikayetten vazgeçilmesi ile bu dosya kapsamında Polatların tahliyesine karar verilmişti. Küçükçekmece 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada bir kısım tutuklu sanıklar SEGBİS sistemi ile hazır edildi.

Sanık Yunus Emre Yıldız duruşmada yaptığı savunmasında şu ifadeleri kullandı:

Sanık Yunus Emre Yıldız duruşmada yaptığı savunmasında şu ifadeleri kullandı:

'Mütalaayı kabul etmiyorum. Ben ilk defa suç işledim. Bu eylemi örgüt faaliyeti kapsamında değil, bireysel olarak gerçekleştirdik' dedi.

Savunma yapan diğer tutuklu sanıklar ise suçlamayı ve bir örgüt olduğuna ilişkin iddiaları reddederek tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Sanıklar Dilan, Engin ve Sezgin Polat’ın avukatı Orhan Kale ise savunmasında 'Mütalaayı kabul etmiyoruz. Müvekkillerimizin firari sanıklar ile görüşüp diğer sanıkları azmettirdiğine dair ne bir telefon görüşmesi, ne bir tanık ne başka bir delil mevcut değildir. Müvekkillerimizin üzerine atılı suçlar yönünden beraatini talep ediyoruz.”

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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Palpito

Nihai son, biz biliyorduk bunu malumun ilanı olmuş (!)

Handan Kargın

Bana ne? Asap bozmak için mi bu haberi yazıyorsunuz?? Bilmiyormuyuz yani?

KumdanKum

Buna şaşıran var mı?