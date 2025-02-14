Dilan Polat ve Engin Polat, Banu Parlak Davasında Beraat Etti

'Mütalaayı kabul etmiyorum. Ben ilk defa suç işledim. Bu eylemi örgüt faaliyeti kapsamında değil, bireysel olarak gerçekleştirdik' dedi.

Savunma yapan diğer tutuklu sanıklar ise suçlamayı ve bir örgüt olduğuna ilişkin iddiaları reddederek tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Sanıklar Dilan, Engin ve Sezgin Polat’ın avukatı Orhan Kale ise savunmasında 'Mütalaayı kabul etmiyoruz. Müvekkillerimizin firari sanıklar ile görüşüp diğer sanıkları azmettirdiğine dair ne bir telefon görüşmesi, ne bir tanık ne başka bir delil mevcut değildir. Müvekkillerimizin üzerine atılı suçlar yönünden beraatini talep ediyoruz.”