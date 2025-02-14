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"Memleketin En Güzel Kızı!": Demet Akalın, Rüzgar'a Bırak Filminde Hande Erçel'i Çok Beğendi!

"Memleketin En Güzel Kızı!": Demet Akalın, Rüzgar'a Bırak Filminde Hande Erçel'i Çok Beğendi!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
14.02.2025 - 12:52

Hande Erçel ile Barış Arduç’un başrollerinde oynadığı Rüzgara Bırak filmi bugün Netflix'te yayınlandı. Filmi ilk izleyenlerden biri de ünlü şarkıcı Demet Akalın oldu. Demo, filmde Hande Erçel'in oyunculuğunu çok beğendiğini yazdı. Erçel için 'Memleketin en güzel kızı.' dedi.

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Hande Erçel ile Barış Arduç’un başrollerinde oynadığı Ege ile Aslı’nın hikayesini konu alan Rüzgara Bırak filmi bugün izleyici ile buluştu.

Hande Erçel ile Barış Arduç’un başrollerinde oynadığı Ege ile Aslı’nın hikayesini konu alan Rüzgara Bırak filmi bugün izleyici ile buluştu.

Netflix'in uzun süredir beklenen filmi herkesin ilgisini çekmeyi başarmıştı. Sosyal medyada paylaşılan ve binlerce beğeni, yorum alan film fotoğrafları heyecanı arttırmıştı.

Netflix'in uzun süredir beklenen filmi herkesin ilgisini çekmeyi başarmıştı. Sosyal medyada paylaşılan ve binlerce beğeni, yorum alan film fotoğrafları heyecanı arttırmıştı.

Bugün yayınlanan filmi ilk izleyenlerden biri ünlü şarkıcı Demet Akalın oldu. Akalın, filmde Hande Erçel'in oyunculuğunu çok beğendi.

Bugün yayınlanan filmi ilk izleyenlerden biri ünlü şarkıcı Demet Akalın oldu. Akalın, filmde Hande Erçel'in oyunculuğunu çok beğendi.

"Hande Erçel memleketin en güzel kızıdır nokta!" diye yazan Akalın, "Kıskananlar çatlasın." diye de ekledi.

"Hande Erçel memleketin en güzel kızıdır nokta!" diye yazan Akalın, "Kıskananlar çatlasın." diye de ekledi.

İşte Demet Akalın'ın o yorumu:

İşte Demet Akalın'ın o yorumu:
twitter.com

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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