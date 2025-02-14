"Memleketin En Güzel Kızı!": Demet Akalın, Rüzgar'a Bırak Filminde Hande Erçel'i Çok Beğendi!

Hande Erçel ile Barış Arduç’un başrollerinde oynadığı Rüzgara Bırak filmi bugün Netflix'te yayınlandı. Filmi ilk izleyenlerden biri de ünlü şarkıcı Demet Akalın oldu. Demo, filmde Hande Erçel'in oyunculuğunu çok beğendiğini yazdı. Erçel için 'Memleketin en güzel kızı.' dedi.