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ÇGHB ve Güldür Güldür Show İzleyenlerin Sevebileceği Yabancı Yapımlar

ÇGHB ve Güldür Güldür Show İzleyenlerin Sevebileceği Yabancı Yapımlar

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
12.02.2025 - 22:13

Çok Güzel Hareketler Bunlar ve Güldür Güldür Show son yıllarda televizyonda izlemekten en çok keyif aldığımız komedi-skeç programları! Her sezon yeni bölümlerini beklediğimiz programlar kadar keyifli olmasa da yerini aratmayacak bazı yapımlar önermek istiyoruz. İşte, dijital platformlardan ulaşabileceğiniz Çok Güzel Hareketler Bunlar ve Güldür Güldür Show benzeri yapımlar...

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1. I Think You Should Leave with Tim Robinson

1. I Think You Should Leave with Tim Robinson

Absürt mizah sevenler için harika bir seçenek. Kısa, hızlı tempolu ve bazen garip durum komedileri içeriyor. Netflix'ten bölümleri seyredebilirsiniz.

2. LOL: Last One Laughing

2. LOL: Last One Laughing

Ünlü komedyenlerin birbirlerini güldürmeye çalıştığı bir yarışma formatı. Türkiye versiyonu da var (LOL: Türkiye). Prime Video'dan izleyebilirsiniz.

3. Only Murders in the Building

3. Only Murders in the Building

Direkt bir skeç programı olmasa da, bol bol komedi unsurları içeren, dedektiflik ile komediyi harmanlayan keyifli bir dizi. Disney+ üzerinden ulaşabilirsiniz.

4. The Kids in the Hall

4. The Kids in the Hall

Kanadalı ünlü bir skeç grubu. Absürt ve eğlenceli komedi anlayışına sahipler. Prime Video'dan ulaşabilirsiniz.

5. Astronomy Club: The Sketch Show

5. Astronomy Club: The Sketch Show

Afro-Amerikan komedyenlerden oluşan bir ekiple günümüz toplumuna dair hiciv dolu skeçler içeriyor. Netflix üzerinden izleyebilirsiniz.

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6. SNL (Saturday Night Live)

6. SNL (Saturday Night Live)

Netflix'te belirli sezonları mevcut olan bu yapıma çok güleceksiniz.

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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