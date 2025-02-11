Herkes Ne Olduğunu Merak Etmişti: Alper Kul, Güldür Güldür Show'dan Neden Ayrıldığına Espriyle Yanıt Verdi!
Herkes Ne Olduğunu Merak Etmişti: Alper Kul, Güldür Güldür Show'dan Neden Ayrıldığına Espriyle Yanıt Verdi!
Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=iSxDi...
Ekranların sevilen programı Güldür Güldür Show'un yeni sezonu başladı. Ancak ekip tam kadro değil bu kez bir kişi eksik: Alper Kul. Sevilen oyuncu Alper Kul'un programdaki yokluğu çok belli oluyor. Sevenleri bu ayrılık kararının nedenini merak ediyor. Saba Tümer'in yayınına konuk olan başarılı oyuncu, Güldür Güldür Show'dan neden ayrıldığına espriyle karşılık verdi. Biraz olsun hepimizin merakını gidermiş oldu.
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Her yeni bölümü ile ekranlarda kahkaha tufanı yaratan Güldür Güldür Show, yeni sezonu ile ekranlardaki yerini aldı ancak ekipten ayrılanlar oldu.
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Ekibin en sevilen isimlerinden biri olan Alper Kul, yeni sezonda yer almayacağını açıklamıştı. Ekranda yokluğu anlaşılan başarılı oyuncunun gidişi sevenlerini üzmüştü.
Saba Tümer'in konuğu oyuncu Alper Kul oldu. Sevilen isim Güldür Güldür Show'dan gidişinin nedenini açıkladı.
Kul, "14 yıldır aynı insanlarla aynı firmada çalışıyorum. Ayrılmak büyük bir riskti. Çok mutluydum." diyen Kul, biraz konfor alanından çıkmak istemiş gibi görünüyor.
Sözlerine ise "Sıkıldım, dermişim." diyerek espriyle devam etti. Bunun yanı sıra Tümer, gidişinin yeni film projeleri ile ilgili olup olmadığını sorduğunda ise "Yok, bu sene evet 2-3 tane filmim var. Dahası da gelecek." dedi.
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Videonun tamamını buradan izleyebilirsiniz.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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