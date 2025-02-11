Herkes Ne Olduğunu Merak Etmişti: Alper Kul, Güldür Güldür Show'dan Neden Ayrıldığına Espriyle Yanıt Verdi!

Ekranların sevilen programı Güldür Güldür Show'un yeni sezonu başladı. Ancak ekip tam kadro değil bu kez bir kişi eksik: Alper Kul. Sevilen oyuncu Alper Kul'un programdaki yokluğu çok belli oluyor. Sevenleri bu ayrılık kararının nedenini merak ediyor. Saba Tümer'in yayınına konuk olan başarılı oyuncu, Güldür Güldür Show'dan neden ayrıldığına espriyle karşılık verdi. Biraz olsun hepimizin merakını gidermiş oldu.