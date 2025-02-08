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Big5 Türkiye'nin Şampiyonu Yeni Kız Grubu "Manifest"i Yakından Tanıyalım!

Big5 Türkiye'nin Şampiyonu Yeni Kız Grubu "Manifest"i Yakından Tanıyalım!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
08.02.2025 - 13:08

Türkiye’nin yeni müzik grubunu oluşturmayı amaçlayan yarışma programı ‘Big 5 Türkiye’nin ilk sezonu sona erdi. Finale kadar gelen 12 yarışmacıdan 6’sı Türkiye’nin yeni müzik grubu seçildi. Programda, Tolga Akış, Gülçin Ergül ve Enes Abdulla jüri üyeliği yaparak, 12 yarışmacı arasından Türkiye'nin yeni müzik grubunu seçtiler. Gelin, yarışmanın şampiyonu olan yeni kız grubumuzu yakında tanıyalım...

Yeni 'Girl Band'imizin Instagram hesabına buradan ulaşabilirsiniz.

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Big 5 Türkiye, Türkiye’nin yeni müzik grubunu oluşturmayı amaçlayan bir yarışma programıdır. Programda, Tolga Akış, Gülçin Ergül ve Enes Abdulla jüri üyeliği yaparak, 12 yarışmacı arasından Türkiye'nin yeni müzik grubunu seçtiler.

Big 5 Türkiye, Türkiye’nin yeni müzik grubunu oluşturmayı amaçlayan bir yarışma programıdır. Programda, Tolga Akış, Gülçin Ergül ve Enes Abdulla jüri üyeliği yaparak, 12 yarışmacı arasından Türkiye'nin yeni müzik grubunu seçtiler.

Finale kadar gelen yarışmacılardan 6’sı seçilerek, yeni grup üyeleri olarak belirlendi. Bu isimler, Sueda Uluca, Hilal Yelekçi, Lidya Pınar, Zeynep Oktay, Mina Solak ve Esin Bahat oldu. Yeni grup, yarışma sürecinde seslendirdikleri "Zamansızdık" adlı şarkılarıyla müzik dünyasına adım attı.

Finale kadar gelen yarışmacılardan 6’sı seçilerek, yeni grup üyeleri olarak belirlendi. Bu isimler, Sueda Uluca, Hilal Yelekçi, Lidya Pınar, Zeynep Oktay, Mina Solak ve Esin Bahat oldu. Yeni grup, yarışma sürecinde seslendirdikleri "Zamansızdık" adlı şarkılarıyla müzik dünyasına adım attı.

Gelin, onları yakından tanıyalım...

Sueda Uluca

Sueda Uluca

Güzeller güzeli yeni Girl Band'imizin üyesi 20 yaşında. Özyeğin Üniversitesi'nde İletişim Tasarımı bölümünde okuyor. On parmağında on marifet Sueda'mız, 10 yıldır dansla ilgileniyor ve son 3 yıldır dans eğitmenliği yapıyor. Big 5 Türkiye yarışmasına sonradan katılan Sueda, yarışma boyunca sergilediği güçlü vokali ve dans yetenekleriyle dikkat çekmişti.

Instagram adresine buradan ulaşabilirsiniz.

Sueda'nın Gülçin Ergül'ün "Hoş Geldin" şarkısını seslendirdiği akustik performansı aşağıdaki videoda izleyebilirsiniz:

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Hilal Yelekçi

Hilal Yelekçi

Big 5 Türkiye yarışmasında 'Pinkeu' mahlasıyla tanınan Hilal, 22 yaşında. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Bilgisayar Mühendisliği 4. sınıf öğrencisi. Hilal, dansla ilgileniyor ve özellikle High Heels, Street Jazz, Hip-hop ve K-pop gibi çeşitli dans stillerini çok seviyor. 

Instagram adresine buradan ulaşabilirsiniz.

Özellikle Tarkan'ın "Hepsi Senin Mi?" şarkısını akustik olarak seslendirdiği performansı büyük beğeni toplamıştı.

Lidya Pınar

Lidya Pınar

21 yaşındaki Lidya Pınar, Yeditepe Üniversitesi'nde Rus Dili ve Edebiyatı eğitimi alıyor. Müzik ve sahne sanatlarına olan ilgisiyle tanınan Lidya, Big 5 Türkiye yarışmasında sergilediği performanslarla dikkat çekmeyi başardı.

Instagram adresine buradan ulaşabilirsiniz.

Zeynep Oktay

Zeynep Oktay

Zeynep Oktay, 23 yaşında Marmara Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım 4. sınıf öğrencisidir. Beş yıldır dansla ilgilenen Zeynep, birçok konser ve klipte yer aldı.

Instagram adresine buradan ulaşabilirsiniz.

Zeynep Oktay'ın "Obsession" adlı şarkıdaki performansını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz:

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Mina Solak

Mina Solak

Big 5 Türkiye yarışmasında, Mina Solak 134 bin halk oylamasıyla finale kalan Mina Solak, 24 yaşında. Bilgi Üniversitesi Sanat ve Kültür Yönetimi mezunu. Beş yıldır profesyonel olarak dans ediyor ve salsa alanında dereceleri bulunuyor. Ayrıca, birçok klipte rol almıştır.Instagram adresine buradan ulaşabilirsiniz.

Esin Bahat

Esin Bahat

Big 5 Türkiye yarışmasında, Esin Bahat finale kalan 12 yarışmacı arasında yer aldı ve yarışmayı kazanan isimlerden biri oldu. Esin Bahat, 24 yaşında hem sanatçı hem de psikolog. Doğuş Üniversitesi mezunu olan Esin, dans eğitmenliği de yapıyor.

Instagram adresine buradan ulaşabilirsiniz.

Yeni kız grubumuzun çok sevilen şarkısını hemen dinleyelim👇🏻

Kısa sürede milyonlara ulaşan şarkı çok beğenildi.

Kısa sürede milyonlara ulaşan şarkı çok beğenildi.
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Kullanıcılardan adeta yorum yağdı.

Kullanıcılardan adeta yorum yağdı.
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Kız neşesi bir başka🥲

Kız neşesi bir başka🥲
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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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