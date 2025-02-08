Big5 Türkiye'nin Şampiyonu Yeni Kız Grubu "Manifest"i Yakından Tanıyalım!

Big 5 Türkiye yarışmasında, Esin Bahat finale kalan 12 yarışmacı arasında yer aldı ve yarışmayı kazanan isimlerden biri oldu. Esin Bahat, 24 yaşında hem sanatçı hem de psikolog. Doğuş Üniversitesi mezunu olan Esin, dans eğitmenliği de yapıyor.

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