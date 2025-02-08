Big5 Türkiye'nin Şampiyonu Yeni Kız Grubu "Manifest"i Yakından Tanıyalım!
Big5 Türkiye'nin Şampiyonu Yeni Kız Grubu "Manifest"i Yakından Tanıyalım!
Türkiye’nin yeni müzik grubunu oluşturmayı amaçlayan yarışma programı ‘Big 5 Türkiye’nin ilk sezonu sona erdi. Finale kadar gelen 12 yarışmacıdan 6’sı Türkiye’nin yeni müzik grubu seçildi. Programda, Tolga Akış, Gülçin Ergül ve Enes Abdulla jüri üyeliği yaparak, 12 yarışmacı arasından Türkiye'nin yeni müzik grubunu seçtiler. Gelin, yarışmanın şampiyonu olan yeni kız grubumuzu yakında tanıyalım...
Yeni 'Girl Band'imizin Instagram hesabına buradan ulaşabilirsiniz.
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Big 5 Türkiye, Türkiye’nin yeni müzik grubunu oluşturmayı amaçlayan bir yarışma programıdır. Programda, Tolga Akış, Gülçin Ergül ve Enes Abdulla jüri üyeliği yaparak, 12 yarışmacı arasından Türkiye'nin yeni müzik grubunu seçtiler.
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Finale kadar gelen yarışmacılardan 6’sı seçilerek, yeni grup üyeleri olarak belirlendi. Bu isimler, Sueda Uluca, Hilal Yelekçi, Lidya Pınar, Zeynep Oktay, Mina Solak ve Esin Bahat oldu. Yeni grup, yarışma sürecinde seslendirdikleri "Zamansızdık" adlı şarkılarıyla müzik dünyasına adım attı.
Gelin, onları yakından tanıyalım...
Sueda Uluca
Sueda'nın Gülçin Ergül'ün "Hoş Geldin" şarkısını seslendirdiği akustik performansı aşağıdaki videoda izleyebilirsiniz:
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Hilal Yelekçi
Özellikle Tarkan'ın "Hepsi Senin Mi?" şarkısını akustik olarak seslendirdiği performansı büyük beğeni toplamıştı.
Lidya Pınar
Zeynep Oktay
Zeynep Oktay'ın "Obsession" adlı şarkıdaki performansını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz:
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Mina Solak
Esin Bahat
Kısa sürede milyonlara ulaşan şarkı çok beğenildi.
Kullanıcılardan adeta yorum yağdı.
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Kız neşesi bir başka🥲
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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