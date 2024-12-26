Big5 Programı Yüzünden Şu Sıralar Ağzımıza Dolanan 12 Şarkı
Big5 Programı Yüzünden Şu Sıralar Ağzımıza Dolanan 12 Şarkı
Eğer Big5'ı izliyorsan orada kızların çalıştığı her şarkı bir anda senin de en fazla duyduğun şarkı oluyordur. Bu listemizde Big5 kızlarıyla birlikte replay yapmaya doyamadığımız şarkıları derledik!
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1. Emir Can İğrek - facia
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2. Zeynep Bastık ft. Kozmos - Savaştım Harbiden
3. M Lisa - ARABA
4. Arem Ozguc & Arman Aydin feat. Buray & Feride Hilal Akın & KÖK$VL - Rampapapam
5. Zeynep Bastık - BİR DAHA
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6. Zeynep Bastık - Ara
7. Zeynep Bastık - Marlon Brando
8. Gülçin Ergül - Bir Tanecik Aşkım
9. Reynmen ft. Zeynep Bastık - Yalan
10. Gülşen - BAL
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11. Baran Mengüç - Ara Sıcak
12. Edis & Gülşen - Sor
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