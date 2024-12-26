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Big5 Programı Yüzünden Şu Sıralar Ağzımıza Dolanan 12 Şarkı

etiket Big5 Programı Yüzünden Şu Sıralar Ağzımıza Dolanan 12 Şarkı

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
26.12.2024 - 23:33

Eğer Big5'ı izliyorsan orada kızların çalıştığı her şarkı bir anda senin de en fazla duyduğun şarkı oluyordur. Bu listemizde Big5 kızlarıyla birlikte replay yapmaya doyamadığımız şarkıları derledik!

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1. Emir Can İğrek - facia

2. Zeynep Bastık ft. Kozmos - Savaştım Harbiden

3. M Lisa - ARABA

4. Arem Ozguc & Arman Aydin feat. Buray & Feride Hilal Akın & KÖK$VL - Rampapapam

5. Zeynep Bastık - BİR DAHA

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6. Zeynep Bastık - Ara

7. Zeynep Bastık - Marlon Brando

8. Gülçin Ergül - Bir Tanecik Aşkım

9. Reynmen ft. Zeynep Bastık - Yalan

10. Gülşen - BAL

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11. Baran Mengüç - Ara Sıcak

12. Edis & Gülşen - Sor

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Radlands
Radlands
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