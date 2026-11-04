Mideyi Rahatlatan Bitki Belli Oldu: Yüzyıllardır Bu Amaçla Kullanılıyor
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Papatya; gaz, hazımsızlık, bulantı ve mide krampı gibi pek çok sindirim şikâyetinde kullanılıyor.
Laboratuvar çalışmalarında papatyanın, mide ülserine yol açabilen bakteriyi baskıladığı görüldü.
Mide şikâyetlerinde akla gelen nane ise reflüyü tetikleyebilen yiyecekler arasında yer alıyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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