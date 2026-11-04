article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Mideyi Rahatlatan Bitki Belli Oldu: Yüzyıllardır Bu Amaçla Kullanılıyor

Mideyi Rahatlatan Bitki Belli Oldu: Yüzyıllardır Bu Amaçla Kullanılıyor

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
04.11.2026 - 18:17
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Mide krampı ve hazımsızlık yaşayanların en sık başvurduğu bitkilerden biri papatya çayı. Yüzyıllardır sindirim sorunlarında kullanılan bitki, gazı gidermeye, mideyi yatıştırmaya ve sindirim kanalındaki kasları gevşetmeye yardımcı oluyor.

Ayrıntılar haberimizde.

Kaynak 1 | Kaynak 2 | Kaynak 3

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Papatya; gaz, hazımsızlık, bulantı ve mide krampı gibi pek çok sindirim şikâyetinde kullanılıyor.

Papatya; gaz, hazımsızlık, bulantı ve mide krampı gibi pek çok sindirim şikâyetinde kullanılıyor.

Bitki, sindirim sistemini rahatlatan özelliği nedeniyle uzun zamandır değer görüyor. Besinleri bağırsaklarda ilerleten kasları gevşetmesi, kramp kaynaklı sancılarda öne çıkmasının başlıca nedeni.

Papatya, iltihaplı sindirim rahatsızlıklarına eşlik eden kas spazmlarını azaltmak için de kullanılıyor. İshal ve iştahsızlık da bitkinin geleneksel olarak kullanıldığı şikâyetler arasında.

Laboratuvar çalışmalarında papatyanın, mide ülserine yol açabilen bakteriyi baskıladığı görüldü.

Laboratuvar çalışmalarında papatyanın, mide ülserine yol açabilen bakteriyi baskıladığı görüldü.

Bu bakterinin adı Helicobacter pylori. Papatyanın da içinde bulunduğu dokuz bitkili bir karışımın mide ülserine karşı koruyucu etkisi de daha önce bildirildi.

Bu karışım mide asidini azalttı, mideyi koruyan mukus salgısını ise artırdı. Etki, verilen doz arttıkça güçlendi.

Mide şikâyetlerinde akla gelen nane ise reflüyü tetikleyebilen yiyecekler arasında yer alıyor.

Mide şikâyetlerinde akla gelen nane ise reflüyü tetikleyebilen yiyecekler arasında yer alıyor.

Reflüsü olanların dikkat etmesi gereken besinler arasında naneyle birlikte yağlı ve baharatlı yiyecekler, domates, soğan, sarımsak, kahve, çikolata ve alkol de var. Bunları düzenli tüketenlerin bir süre bırakıp şikâyetlerin azalıp azalmadığına bakması öneriliyor.

Papatya, çayda ve yiyeceklerde bulunan miktarlarda tüketildiğinde güvenli kabul ediliyor. Yine de kasımpatı, kadife çiçeği ya da koyungözü gibi akraba bitkilere alerjisi olanlarda alerjik reaksiyon görülebiliyor. Papatya kan sulandırıcı varfarinle etkileşime girebildiği için düzenli ilaç kullananların önce doktoruna danışması gerekiyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın