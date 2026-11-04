Mideyi Rahatlatan Bitki Belli Oldu: Yüzyıllardır Bu Amaçla Kullanılıyor

Reflüsü olanların dikkat etmesi gereken besinler arasında naneyle birlikte yağlı ve baharatlı yiyecekler, domates, soğan, sarımsak, kahve, çikolata ve alkol de var. Bunları düzenli tüketenlerin bir süre bırakıp şikâyetlerin azalıp azalmadığına bakması öneriliyor.

Papatya, çayda ve yiyeceklerde bulunan miktarlarda tüketildiğinde güvenli kabul ediliyor. Yine de kasımpatı, kadife çiçeği ya da koyungözü gibi akraba bitkilere alerjisi olanlarda alerjik reaksiyon görülebiliyor. Papatya kan sulandırıcı varfarinle etkileşime girebildiği için düzenli ilaç kullananların önce doktoruna danışması gerekiyor.