Sevgili Balık, yönetici gezegenin Neptün bu akşam başrolde. 21.35 civarında Ay, ikinci evindeki Neptün'le karşıtlık kuruyor. Para konusunda bir hayal kırıklığı ya da beklenmedik bir masraf seni bir an sarsabilir. Bugün 'bu fırsat kaçmaz' diyen tekliflere karşı özellikle temkinli ol. Gerçek fırsatlar bir gece beklemekten zarar görmez.

Gün boyunca Ay yedinci evinde, Başak'ın son derecelerinde kimseye uğramadan ilerliyor. Partnerinden ya da yakın bir dostundan beklediğin dönüş gelmeyebilir; bunu sevgisizlik olarak yorumlama. 17.55'te Ay Terazi'ye, sekizinci evine geçiyor ve duygusal derinlik artıyor. Retro Venüs de bu evde olduğu için geçmiş bir ilişkiden kalan bir duygu akşam seni ziyaret edebilir.

Gece yarısından sonra Ay'ın dördüncü evindeki Uranüs'le kurduğu üçgen evde ferahlatıcı bir değişiklik fikri getirebilir. Mobilyaların yerini değiştirmek bile ruh halini tazeler. Dünkü Güneş–Merkür kavuşumunun dokuzuncu evindeki etkisi ise inançlarını sorgulatmaya devam ediyor; açık fikirli kal.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…