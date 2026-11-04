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Ev İşi Yaparken Kime Dönüşüyorsun?

etiket Ev İşi Yaparken Kime Dönüşüyorsun?

Ceren Özer
Ceren Özer - Onedio Editörü
04.11.2026 - 18:31
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Ev işi yaparken insanın karakteri biraz fazla ortaya çıkıyor olabilir. Kimi eline bezi aldığı anda evin her köşesini temizlemeye başlıyor, kimi de “Birazdan yaparım” diyerek ortadan kayboluyor. 

Peki sen ev işi yaparken hangi versiyonuna dönüşüyorsun?

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1. Evin biraz dağıldı. İlk olarak ne yaparsın?

2. Temizlik yaparken seni gaza getiren şey hangisi?

3. Temizlik konusunda ne kadar detaycısın?

4. Çamaşırlar yıkandı. Sıradaki aşama?

5. Misafir geleceğini öğrendiğinde evin tamamını toparlama ihtiyacı hisseder misin?

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6. Ev işi yaparken bir anda enerjin düştü. Ne olur?

7. Temizlik malzemesi alırken hangisi seni daha kolay ikna eder?

8. Bulaşıkların lavaboda birikmesine dayanabilir misin?

Temizlik Makinesine Dönüşüyorsun!

Senin için temizlik, tıpkı Friends dizisinin obsesif temizlik kraliçesi Monica Geller gibi bir kere başlayınca kolay kolay bırakılmayan bir macera. “Şurayı da halledeyim” diye başladığın iş, bir bakmışsın bütün evin dip köşe temizliğine dönüşmüş. Üstelik kimsenin fark etmeyeceği yerleri bile temizlemeyen bir Monica hassasiyetiyle rahat edemiyorsun. Evdeki dağınıklığı uzaktan fark eden, tozun nerede biriktiğini bilen ve temizlik bittikten sonra dönüp bir kez daha kontrol eden kişi sensin. Yorulsan bile ortaya çıkan sonuç seni fazlasıyla mutlu ediyor. Senin için tertemiz bir ev görmek gerçekten bütün yorgunluğa değiyor!

Düzen Uzmanısın!

Senin için ev işinin en önemli kısmı temizlikten çok düzen. Tıpkı Desperate Housewives’ın kusursuzluk sembolü Bree Van de Kamp gibi her şeyin bir yeri var ve o yerden başka bir yerde durması pek kabul edilebilir değil. Çamaşırlar katlanmış, eşyalar yerli yerinde, mutfak toparlanmışsa içindeki huzur seviyesi de yükseliyor. Ama sen öyle saatlerce temizlik yapanlardan değilsin. İşleri zamanında ve pratik şekilde halledip kendine de vakit ayırmayı biliyorsun. Dağınıklığı büyümeden çözmek senin uzmanlık alanın!

Birazdan Yaparımcı!

Ev işiyle aranda büyük bir aşk olduğunu söylemek biraz zor. Yapılması gerektiğini biliyorsun ama bunun hemen şimdi olması gerektiğine ikna olman zaman alıyor. Bulaşık biraz bekleyebilir, çamaşırlar birkaç saat sonra katlanabilir, o dağınıklık da yarına kalabilir... Yine de işin sonuna geldiğinde elinden geleni yapıyorsun. Özellikle saray balosu öncesi son dakikada işleri yetiştiren Külkedisi gibi, misafir geleceği zaman ortaya çıkan temizlik performansın bambaşka bir seviyede! Normalde saatler sürecek işi sihirli bir dokunuşla kısa sürede bitirip “Ben bunu neden daha önce yapmadım?” diye düşünmen oldukça mümkün.

Temizlik Ruhuna İyi Geliyor!

Sen ev işini yalnızca yapılması gereken bir sorumluluk olarak görmüyorsun. Bazen kafanı dağıtmak, biraz hareket etmek ve evdeki enerjiyi değiştirmek için, tıpkı Attack on Titan’ın ikonik temizlik tutkunu Levi Ackerman gibi bezi eline alıyorsun. Müzik açıp temizliğe başladığında modunun değişmesi hiç şaşırtıcı değil. Üstelik temizlik sırasında aklına gelen başka işleri de halletmeye başlıyorsun. Bir çekmeceyi düzenlerken dolaba, dolaptan mutfağa geçmen oldukça normal. Sonunda yoruluyorsun ama etrafına bakıp “Oh be!” dediğin an bütün yorgunluğu unutuyorsun.

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Ceren Özer
Ceren Özer
Onedio Editörü
Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
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