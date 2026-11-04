Ev İşi Yaparken Kime Dönüşüyorsun?
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Ev işi yaparken insanın karakteri biraz fazla ortaya çıkıyor olabilir. Kimi eline bezi aldığı anda evin her köşesini temizlemeye başlıyor, kimi de “Birazdan yaparım” diyerek ortadan kayboluyor.
Peki sen ev işi yaparken hangi versiyonuna dönüşüyorsun?
1. Evin biraz dağıldı. İlk olarak ne yaparsın?
2. Temizlik yaparken seni gaza getiren şey hangisi?
3. Temizlik konusunda ne kadar detaycısın?
4. Çamaşırlar yıkandı. Sıradaki aşama?
5. Misafir geleceğini öğrendiğinde evin tamamını toparlama ihtiyacı hisseder misin?
6. Ev işi yaparken bir anda enerjin düştü. Ne olur?
7. Temizlik malzemesi alırken hangisi seni daha kolay ikna eder?
8. Bulaşıkların lavaboda birikmesine dayanabilir misin?
Temizlik Makinesine Dönüşüyorsun!
Düzen Uzmanısın!
Birazdan Yaparımcı!
Temizlik Ruhuna İyi Geliyor!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın