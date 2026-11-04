Ev İşi Yaparken Kime Dönüşüyorsun?

Senin için temizlik, tıpkı Friends dizisinin obsesif temizlik kraliçesi Monica Geller gibi bir kere başlayınca kolay kolay bırakılmayan bir macera. “Şurayı da halledeyim” diye başladığın iş, bir bakmışsın bütün evin dip köşe temizliğine dönüşmüş. Üstelik kimsenin fark etmeyeceği yerleri bile temizlemeyen bir Monica hassasiyetiyle rahat edemiyorsun. Evdeki dağınıklığı uzaktan fark eden, tozun nerede biriktiğini bilen ve temizlik bittikten sonra dönüp bir kez daha kontrol eden kişi sensin. Yorulsan bile ortaya çıkan sonuç seni fazlasıyla mutlu ediyor. Senin için tertemiz bir ev görmek gerçekten bütün yorgunluğa değiyor!