Big5 Türkiye Grup İsmi Ne Oldu? Big5 Girl Band İsmi Ne?
Big5 Türkiye Grup İsmi Ne Oldu? Big5 Girl Band İsmi Ne?
Tolga Akış, Gülçin Ergül ve Enes Abdulla’nın jüri üyesi olduğu, ‘Big 5 Türkiye’nin ilk sezonu sona erdi. Finale kadar gelen 12 yarışmacıdan 6’sı Türkiye’nin yeni müzik grubu seçildi. Tolga Akış, yeni girl band için seçtikleri ismi açıkladı.
Peki, Big5 kazanan grubun ismi ne oldu?
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Big5 Türkiye kim kazandı?
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Big5 Türkiye grup ismi ne oldu? Big5 girl band ismi belli oldu mu?
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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