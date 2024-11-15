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Big 5 ile Ekranlara Dönen Gülçin’in Sesinin Ne Kadar Güzel Olduğunu Kanıtladığı 12 Performans

etiket Big 5 ile Ekranlara Dönen Gülçin’in Sesinin Ne Kadar Güzel Olduğunu Kanıtladığı 12 Performans

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
15.11.2024 - 17:01

Eğer Big5'ı izliyorsanız Gülçin'e tekrar aşık olmuş olmanız muhtemel! Gülçin'in sesi, gerçekten de Türkiye sınırlarını aşan bir yetenek. Bu yeteneği daha iyi görmeniz için birkaç performansını derledik!

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1. Bedük & Gülçin Ergül & Mert Canka - Uptown Funk

2. Gülçin Ergül - Bir Tanecik Aşkım

3. Gülçin Ergül & What Da Funk - Get Lucky

4. Gülçin Ergül - İkimize Birden

5. Gülçin Ergül - I Don't Wanna Know - Ready or Not - You Got Me

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6. Gülçin Ergül - Shape Of You

7. Gülçin Ergül - Levitating

8. Gülçin Ergül - About Damn Time

9. Gülçin Ergül - Melankoli

10. What Da Funk ft. Gülçin Ergül - Mecbursun

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11. Gülçin Ergül - Sevdanın Yolları

12. Gülçin Ergül - Juice

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