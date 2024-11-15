Big 5 ile Ekranlara Dönen Gülçin’in Sesinin Ne Kadar Güzel Olduğunu Kanıtladığı 12 Performans
Big 5 ile Ekranlara Dönen Gülçin’in Sesinin Ne Kadar Güzel Olduğunu Kanıtladığı 12 Performans
Eğer Big5'ı izliyorsanız Gülçin'e tekrar aşık olmuş olmanız muhtemel! Gülçin'in sesi, gerçekten de Türkiye sınırlarını aşan bir yetenek. Bu yeteneği daha iyi görmeniz için birkaç performansını derledik!
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1. Bedük & Gülçin Ergül & Mert Canka - Uptown Funk
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2. Gülçin Ergül - Bir Tanecik Aşkım
3. Gülçin Ergül & What Da Funk - Get Lucky
4. Gülçin Ergül - İkimize Birden
5. Gülçin Ergül - I Don't Wanna Know - Ready or Not - You Got Me
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6. Gülçin Ergül - Shape Of You
7. Gülçin Ergül - Levitating
8. Gülçin Ergül - About Damn Time
9. Gülçin Ergül - Melankoli
10. What Da Funk ft. Gülçin Ergül - Mecbursun
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