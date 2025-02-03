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Big 5 Türkiye Kazananı Kim Oldu? Big 5 Türkiye'yi Kim Kazandı? Big 5 Türkiye'nin Şampiyonu Kim Oldu?

Big 5 Türkiye Kazananı Kim Oldu? Big 5 Türkiye'yi Kim Kazandı? Big 5 Türkiye'nin Şampiyonu Kim Oldu?

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
03.02.2025 - 18:53

Tolga Akış, Gülçin Ergül ve Enes Abdulla’nın jüri üyesi olduğu, ‘Big 5 Türkiye’nin ilk sezonu sona erdi. Finale kadar gelen 12 yarışmacıdan 6’sı Türkiye’nin yeni müzik grubu seçildi.

Programı takip edenler kazananı merak etmeye başladı.

Big 5 Türkiye'nin kazananı kim oldu? Big 5 Türkiye'nin şampiyonu kim oldu? Big 5 Türkiye'yi kim kazandı?

İşte, detaylar...

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Big 5 Türkiye'nin Kazananı Kim Oldu? Big 5 Türkiye'yi Kim Kazandı?

Big 5 Türkiye'nin Kazananı Kim Oldu? Big 5 Türkiye'yi Kim Kazandı?

Formata göre, 5 kişiden oluşması planlanan müzik grubu, yarışmacıların yetenekleri göz önüne alınarak 6 kişi olarak belirlendi. Sueda Uluca, Hilal Yelekçi, Lidya Pınar, Zeynep Oktay, Mina Solak ve Esin Bahat’ın yarışmayı kazanan isimler oldu.

Big 5 Türkiye'nin Jüri Üyeleri Kimler?

Big 5 Türkiye'nin Jüri Üyeleri Kimler?

Tolga Akış, Gülçin Ergül ve Enes Abdulla yarışmada jüri üyeliği yaptılar.

Big 5 Türkiye İkinci Sezonu Ne Zaman? Big 5 Türkiye Başvuruları Başladı mı?

Big 5 Türkiye İkinci Sezonu Ne Zaman? Big 5 Türkiye Başvuruları Başladı mı?

Big 5 Türkiye'nin ikinci sezonuna katılmak isteyenler, 1 Mayıs'a kadar başvuru yapabilecekler.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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