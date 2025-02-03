Perihan Teyzesi Unutmadı: Gül Onat'tan Ölümünün 14. Yıl Dönümünde Defne Joy Foster'a Duygusal Mesaj!
Perihan Teyzesi Unutmadı: Gül Onat'tan Ölümünün 14. Yıl Dönümünde Defne Joy Foster'a Duygusal Mesaj!
2 Şubat 2011 yılında Ahmet Altan’ın oğlu Kerem Altan’ın evinde ölü bulunan Sihirli Annem'in Eda'sı Defne Joy Foster'ın vefatının üzerinden 14 yıl geçti.
Sihirli Annem'in ve izleyen herkesin Perihan Teyzesi olan Gül Onat, 'kızını' unutmadı. Instagram hesabından yaptığı paylaşımla tüyleri diken diken etti!
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2000'li yılların popüler dizisi "Sihirli Annem" ile gönüllerde taht kuran Defne Joy Foster, hem o neslin hem de sonrasında gelenlerin Eda Perisi olarak kaldı.
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Sihirli Annem'den sonra Yok Böyle Dans programındaki sempatik tavırlarıyla tüm dikkatleri üzerine toplayan ve büyük de bir hayran kitlesine hitap etmeye başlayan Foster, ne yazık ki 2 Şubat 2011 tarihinde Kadıköy Caddebostan’da Ahmet Altan’ın oğlu Kerem Altan’ın evinde ölü bir şekilde bulundu.
Dün, Defne Joy Foster'ın 14. ölüm yıl dönümüydü. Geride bıraktığı oğlu Can kocaman olurken, Defne Joy Foster'sız seneler de akıp geçti.
Sihirli Annem'in ve izleyen herkesin Perihan Teyzesi Gül Onat, Defne Joy Foster'ı unutmadı.
Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Canım kızım aramızda olmanı ne çok isterdim. Artık yüreğimizde anılarımızdasın. Huzur içinde uyu" cümlelerine yer verdi ❤️
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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