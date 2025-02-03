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Grammy'de Eşi Bianca Censori'ye Transparan File Giydirip Tüm Vücudunu Sergileten Kanye West Tepki Çekti!

Grammy'de Eşi Bianca Censori'ye Transparan File Giydirip Tüm Vücudunu Sergileten Kanye West Tepki Çekti!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
03.02.2025 - 12:26

Los Angeles'ta bu yıl 67.'si düzenlenen geleneksel Grammy Ödül Töreni'nde ödüller sahiplerini buldu! Grammy geçen senelere kıyasla çok daha olaysız geçti ama geceye damgasını vuran bir hadise de yaşandı. 

Geceye davet bile edilmeyen Kanye West ile eşi Bianca Censori boy göstermekte ısrarcı olunca kırmızı halıda yürümelerine izin verildi. Başta her şey normal gözükürken olay Bianca Censori yüzünü Kanye West'e dönüp kürkünü çıkardığında koptu...

Gelin, neler yaşanmış ve ne tepki çekmiş beraber görelim!

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Bizim saatimize göre bugün sabaha karşı 67.'si düzenlenen geleneksel Grammy Töreni'nde tüm ödüller sahiplerini buldu!

Bizim saatimize göre bugün sabaha karşı 67.'si düzenlenen geleneksel Grammy Töreni'nde tüm ödüller sahiplerini buldu!

Gecenin en prestijli ödülü olan "Yılın Albümü" ödülünü Beyonce alırken, Kendrick Lamar da beş farklı adaylıktan kazandığı ödüllerle geceyi domine etti.

Gecenin en prestijli ödülü olan "Yılın Albümü" ödülünü Beyonce alırken, Kendrick Lamar da beş farklı adaylıktan kazandığı ödüllerle geceyi domine etti.

Kaçıranlar için gecenin tüm detaylarından bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Peki Grammy olur da olaysız geçer mi hiç? Tabii ki geçmedi. Üstelik bu sefer geceye damga vuran olay davetsiz misafirlerin çıkardığı olay oldu...

Peki Grammy olur da olaysız geçer mi hiç? Tabii ki geçmedi. Üstelik bu sefer geceye damga vuran olay davetsiz misafirlerin çıkardığı olay oldu...

Grammy Ödül Töreni'ne davet edilmemelerine rağmen kırmızı halıda boy göstermek için tören alanına el ele giriş yapan Kanye West ve Bianca Censori ilk etapta alıştığımızın aksine oldukça normal gözüküyordu.

Grammy Ödül Töreni'ne davet edilmemelerine rağmen kırmızı halıda boy göstermek için tören alanına el ele giriş yapan Kanye West ve Bianca Censori ilk etapta alıştığımızın aksine oldukça normal gözüküyordu.

Burada küçücük bir dipnot geçmek lazım; Kanye West, Kim Kardashian'dan ayrılıp Bianca Censori'yle evlendiğinden beri eşine 'mecburen' giydirdiği iddia edilen kimi müstehcen kimi de akıl mantık dışı kombin seçimleriyle gündeme geliyor. Çoğunluk Kanye'nin Bianca'yı zorbaladığını ve bu 'sergileme' davranışının arkasında başka işler döndüğünü düşünürken, bir kesim de bu ilişkinin tüm tuhaf detaylarıyla onların ilişkisi olduğunu ve kimseyi ilgilendirmediğini savunuyor.

Şimdi dönelim asıl mevzuya hazırsanız... Fotoğrafları sansürlemek mecburiyetindeyiz çünkü kürküyle oldukça sade bir kombin seçmiş gibi gözüken Bianca Censori yüzünü Kanye West'e dönüp kürkünü çıkardığında içine hiçbir şey giymediği ortaya çıktı.

Şimdi dönelim asıl mevzuya hazırsanız... Fotoğrafları sansürlemek mecburiyetindeyiz çünkü kürküyle oldukça sade bir kombin seçmiş gibi gözüken Bianca Censori yüzünü Kanye West'e dönüp kürkünü çıkardığında içine hiçbir şey giymediği ortaya çıktı.
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Müzik dünyasının Oscar'ları sayılan prestijli ödül törenine davet edilmemelerine rağmen kırmızı halıda yürümesine izin verilen çift, yaşananlardan sonra törenden resmen kovuldu...

Müzik dünyasının Oscar'ları sayılan prestijli ödül törenine davet edilmemelerine rağmen kırmızı halıda yürümesine izin verilen çift, yaşananlardan sonra törenden resmen kovuldu...

Sosyal medya kullanıcılarından da tepki gecikmedi.

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twitter.com

"Kanye en son ne zaman aptal ya da şok edici bir değer olmak yerine yeteneğiyle manşetlere çıktı?"

"Kanye en son ne zaman aptal ya da şok edici bir değer olmak yerine yeteneğiyle manşetlere çıktı?"
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"Performatif narsisizm, bayağılık ve sınıf eksikliği"

"Performatif narsisizm, bayağılık ve sınıf eksikliği"
twitter.com

"Bianca gergin, tedirgin, kısıtlanmış ve korkmuş görünüyor"

"Bianca gergin, tedirgin, kısıtlanmış ve korkmuş görünüyor"
twitter.com

"Bu kadın için gerçekten çok endişeleniyorum"

"Bu kadın için gerçekten çok endişeleniyorum"
twitter.com

"Bunun adı teşhircilik"

"Bunun adı teşhircilik"
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"Kendine saygısı olmayan bir kadın ve kadınlara saygısı olmayan bir erkek!"

"Kendine saygısı olmayan bir kadın ve kadınlara saygısı olmayan bir erkek!"
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"Rehine videosundaymış gibi görünüyor"

"Rehine videosundaymış gibi görünüyor"
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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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