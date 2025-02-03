Grammy'de Eşi Bianca Censori'ye Transparan File Giydirip Tüm Vücudunu Sergileten Kanye West Tepki Çekti!

Los Angeles'ta bu yıl 67.'si düzenlenen geleneksel Grammy Ödül Töreni'nde ödüller sahiplerini buldu! Grammy geçen senelere kıyasla çok daha olaysız geçti ama geceye damgasını vuran bir hadise de yaşandı.

Geceye davet bile edilmeyen Kanye West ile eşi Bianca Censori boy göstermekte ısrarcı olunca kırmızı halıda yürümelerine izin verildi. Başta her şey normal gözükürken olay Bianca Censori yüzünü Kanye West'e dönüp kürkünü çıkardığında koptu...

Gelin, neler yaşanmış ve ne tepki çekmiş beraber görelim!