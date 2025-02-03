Birileri Fazla Hızlı Çıktı: Icardi'nin Wanda Nara'yla Boşandıktan Hemen Sonra Evleneceği İddia Edildi!
Birileri Fazla Hızlı Çıktı: Icardi'nin Wanda Nara'yla Boşandıktan Hemen Sonra Evleneceği İddia Edildi!
Wanda Nara'yla çekişmeli bir boşanma süreci yaşayan Icardi, yeniden aile olabilme umudunu tamamen yitirdikten sonra hayatına devam etmeye karar vermişti.
Wanda'nın ezeli düşmanı China Suarez'le yeni bir aşka yelken açan ve yeni ilişkisini saklamayan Icardi'nin peş peşe attığı ciddi hamleler evlilik dedikodularını da beraberinde getirdi.
Gelin, son aşamada neler yaşanmış, yakında düğün var mı yok mu beraber görelim!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Icardi hayatımıza girdi gireli, kariyeri kadar özel hayatını da konuşuyoruz biliyorsunuz. Uzunca bir süredir de gündemimizde bir zamanlar en kıymetlisi olan Wanda Nara'yla yaşadığı, çirkin detaylarla bezeli boşanma süreci var.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Wanda Nara'nın bir anda aldığı boşanma kararının ardından Icardi'yi daha önce de aldattığı L-Gante ile aşk yaşamaya başlaması tüm bu kaosu fitilleyen ilk hamleydi. Arada bir gel gitler yaşandı fakat en son tepesi atan Icardi, çabalamayı bırakmaya ve hayatına devam etmeye karar verdi.
Icardi'nin servetinin yarısını isteyen Wanda Nara'yla çekişmeli boşanma süreci devam ederken kalbinin kapılarını da kapatmadı. Wanda'nın ezelden beri gıcık olduğu China Suarez'le yepyeni bir aşka yelken açtı ve bir gün bile saklamadı.
China Suarez'i hayatının merkezine koyan Icardi, taraftar tarafından bir miktar tepki çekmişti. China tam takımı boşlamasının sebebi olarak görülmeye başlamıştı ki...
Akıllıca hamleler atıldı. Galatasaray formasını çeken China Suarez, "Aşkın Olayım" şarkısı eşliğinde hikayeler paylaştı. E böylelikle de gönül aldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Derken Icardi'nin China Suarez'i aileye de soktuğunu öğrenmiştik. Wanda Nara yüzünden ailesiyle arası açılan Icardi'den China Suarez'le beraber mutlu aile pozu gelince "işler ciddiye bindi herhalde" demiştik.
Geçtiğimiz saatlerde Suarez ile Milano tatilinden İstanbul'a dönüş yapan Icardi'nin bu sefer de sevgilisini Galatasaray'dan takım arkadaşları; Fernando Muslera ve Lucas Torreira ile tanıştırdığı ortaya çıktı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın