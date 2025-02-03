Kısmetse Olur’un Aşko Kuşko Gelini Cansel Ayanoğlu Yarışmadan Önceki Sevgilisine mi Döndü?
Kısmetse Olur’un Aşko Kuşko Gelini Cansel Ayanoğlu Yarışmadan Önceki Sevgilisine mi Döndü?
YouTube'da yayınlanan Kısmetse Olur Aşkın Gücü programının aşko kuşko gelin adayı Cansel Ayanoğlu yarışmanın en popüler ismi olmuştu. Oğulcan'la yaşadığı aşkla öne çıkan Cansel'in programa katılmadan önceki sevgilisi ortaya çıkmıştı. Yarışma boyunca ve sonrasında bir süre daha birlikte olan Oğulcan'la birlikteydi. Bu kez Cansel Ayanoğlu'nun yarışmadan önceki eski aşkına döndüğü öne sürüldü.
Gelin detaylara birlikte bakalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Uzun br süre ekranlarda yayınlanan Kısmetse Olur, izdivaç programlarının televizyonda yasaklanması sonrası veda etmişti. 5 yılın ardından YouTube ile geri dönen Kısmetse Olur programı gündeme bomba gibi düşmüştü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sunuculuğunu Öykü Serter'in üstlendiği Kısmetse Olur: Aşkın Gücü'nde kaos, entrika, gözyaşı, yeni aşklar ve ayrıkların ardı arkası kesilmiyordu. Sosyal medyaya damga vuran yarışmanın en popüler isimlerinden biri de pembelere bürünen ve aşko kuşko tavırlarıyla dikkat çeken Cansel Ayanoğlu olmuştu.
Oğulcan ile yaşadığı aşkla evin gözde gelin adayı haline gelen Cansel, programa konuk olan müstakbel kayınvalidesi tarafından da tam not almıştı hatta.
Yarışmadaki her haliyle dikkatleri üzerine çeken Cansel Ayanoğlu yarışmanın ilk bölümünde, daha önce bir evlilik yaptığını, bu evlilikten bir kızı olduğunu fakat anlaşamadıkları için eşinden ayrıldığını anlatmıştı.
Yarışmadan sonra buram buram Dilan Polat kokan bir klip ve şarkıyla birlikte adını bir kez duyurmayı başarmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Cansel Ayanoğlu, bu kez de sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. Aşko kuşko fenomenin eski aşkının bu kişi olduğu konuşulmuştu.👇
Dün akşam saatlerinde paylaşım yapan Cansel'in eski sevgilisiyle yeniden aşk yaşamaya başladığı dedikoduları patladı. Hatta ikilinin arasındaki yaş farkı da gözden kaçmadı.
Hatta "senden önce vs senden sonra" notlu pastayla bir kutlama bile yapıldı.
Sizin konu hakkındaki düşünceleriniz neler? Yorumlarda buluşalım...
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın