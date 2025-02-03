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Başrolde Yine Tolga Sarıtaş: Teşkilat'ta Doğan Müdür'ün Kendini Feda Ettiği Sahne Akla Söz Dizisini Getirdi!

Başrolde Yine Tolga Sarıtaş: Teşkilat'ta Doğan Müdür'ün Kendini Feda Ettiği Sahne Akla Söz Dizisini Getirdi!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Magazin Editörü
03.02.2025 - 11:34

Trt 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisi dün akşam tüm rakiplerine fark atıp reytinglerde birinci sıraya yükseldi. Her sahnesiyle izleyenleri etkileyen dizide Doğan Müdür'ün canlı bombanın üzerine koşup kendini feda ettiği anlar yürek sızlattı. Sosyal medyada da gündem olan bu anlar, yine başrolünde Tolga Sarıtaş'ın yer aldığı Söz dizisindeki bir sahneyi akıllara getirdi.

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Trt 1'in en iddialı dizilerinden olan Teşkilat dizisi, Milli İstihbarat Teşkilatı'nda çalışan özel bir ekibin iş ve özel hayatına odaklanıyor.

Trt 1'in en iddialı dizilerinden olan Teşkilat dizisi, Milli İstihbarat Teşkilatı'nda çalışan özel bir ekibin iş ve özel hayatına odaklanıyor.

5. sezonuyla ekranlara gelip nefessiz izlenen aksiyon türündeki yapım dün akşam yeni bölümüyle sevenlerinin karşısına çıktı.

5. sezonuyla ekranlara gelip nefessiz izlenen aksiyon türündeki yapım dün akşam yeni bölümüyle sevenlerinin karşısına çıktı.

Teşkilat, pazar akşamı yayınlanan tüm rakiplerini geçerek tüm kategorilerde reyting şampiyonu oldu.

Teşkilat, pazar akşamı yayınlanan tüm rakiplerini geçerek tüm kategorilerde reyting şampiyonu oldu.
twitter.com

Her dakikasıyla ekranlara kilitleyen dizide Doğan Müdür'ün canlı bombayı engellemek için kendini feda ettiği sahne ise tüylerimizi diken diken etti.

Her dakikasıyla ekranlara kilitleyen dizide Doğan Müdür'ün canlı bombayı engellemek için kendini feda ettiği sahne ise tüylerimizi diken diken etti.

Başrolünde Tolga Sarıtaş'ın yer aldığı Teşkilat'taki bu sahne pek çoğumuzun aklına yıllar önce yayınlanan Söz dizisini getirdi.

Başrolünde Tolga Sarıtaş'ın yer aldığı Teşkilat'taki bu sahne pek çoğumuzun aklına yıllar önce yayınlanan Söz dizisini getirdi.
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Yine başrolünde Tolga Sarıtaş'ın yer aldığı Söz'deki düğün sahnesini hatırladınız mı?

Yine başrolünde Tolga Sarıtaş'ın yer aldığı Söz'deki düğün sahnesini hatırladınız mı?

Orada da Kurtdereli, canlı bombanın üzerine atlayıp herkesi kurtarmış ancak şehit olmuştu. Bu sahne izleyenlerin gözyaşlarının sel gibi akmasına neden olmuştu.

Orada da Kurtdereli, canlı bombanın üzerine atlayıp herkesi kurtarmış ancak şehit olmuştu. Bu sahne izleyenlerin gözyaşlarının sel gibi akmasına neden olmuştu.

İki sahne arasındaki benzerliği hatırlayanların yüreği aynı yerden bir kez daha sızladı desek yanlış olmaz.

İki sahne arasındaki benzerliği hatırlayanların yüreği aynı yerden bir kez daha sızladı desek yanlış olmaz.

Bu ayrıntıyı gözünden kaçırmayan bir kullanıcının yaptığı edit de kısa sürede viral oldu.

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Peki siz bu sahneler arasındaki benzerliğe ne diyorsunuz? Hadi yorumlara...

Peki siz bu sahneler arasındaki benzerliğe ne diyorsunuz? Hadi yorumlara...

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
Magazin Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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