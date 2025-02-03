Yayın Tarihi Resmen Belli Olmuştu: O Ses Türkiye'nin Merakla Beklenen İlk Fragmanı Yayınlandı!
Yayın Tarihi Resmen Belli Olmuştu: O Ses Türkiye'nin Merakla Beklenen İlk Fragmanı Yayınlandı!
Büyük bir kesimin heyecanla beklediği O Ses Türkiye 2025 için artık resmen yayın tarihi verildi. Ekranların en sevilen şarkı yarışmasının başlama tarihini Murat Ceylan duyurdu. Kadrosunda sürpriz bir ismin yer aldığı O Ses Türkiye 2025'in ilk bölüm fragmanı da yayınlandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tv8 ekranlarının en popüler yarışmalarından biri olan O Ses Türkiye uzun yılların ardından geri dönüyor!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Daha önce çok kez jüri koltuğunda gördüğümüz Hadise, Gökhan Özoğuz ve Beyazıt Öztürk'tün yanına bir de Melike Şahin eklendi.
Survivor 2025'in sunuculuğunu üstlenen Murat Ceylan, O Ses Türkiye'nin resmen başlama tarihini duyurdu.
8 Şubat Cumartesi günü izleyicileriyle kavuşacak olan O Ses Türkiye'nin ilk fragmanı da yayınlandı.
O Ses Türkiye 2025'in eğlenceli fragmanı kısa sürede tüm gözleri üzerine topladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte O Ses Türkiye 2025 fragmanı...
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın