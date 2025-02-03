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Yayın Tarihi Resmen Belli Olmuştu: O Ses Türkiye'nin Merakla Beklenen İlk Fragmanı Yayınlandı!

Yayın Tarihi Resmen Belli Olmuştu: O Ses Türkiye'nin Merakla Beklenen İlk Fragmanı Yayınlandı!

O Ses Türkiye
Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Magazin Editörü
03.02.2025 - 10:36

Büyük bir kesimin heyecanla beklediği O Ses Türkiye 2025 için artık resmen yayın tarihi verildi. Ekranların en sevilen şarkı yarışmasının başlama tarihini Murat Ceylan duyurdu. Kadrosunda sürpriz bir ismin yer aldığı O Ses Türkiye 2025'in ilk bölüm fragmanı da yayınlandı.

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Tv8 ekranlarının en popüler yarışmalarından biri olan O Ses Türkiye uzun yılların ardından geri dönüyor!

Tv8 ekranlarının en popüler yarışmalarından biri olan O Ses Türkiye uzun yılların ardından geri dönüyor!

Daha önce çok kez jüri koltuğunda gördüğümüz Hadise, Gökhan Özoğuz ve Beyazıt Öztürk'tün yanına bir de Melike Şahin eklendi.

Daha önce çok kez jüri koltuğunda gördüğümüz Hadise, Gökhan Özoğuz ve Beyazıt Öztürk'tün yanına bir de Melike Şahin eklendi.

Survivor 2025'in sunuculuğunu üstlenen Murat Ceylan, O Ses Türkiye'nin resmen başlama tarihini duyurdu.

Survivor 2025'in sunuculuğunu üstlenen Murat Ceylan, O Ses Türkiye'nin resmen başlama tarihini duyurdu.

8 Şubat Cumartesi günü izleyicileriyle kavuşacak olan O Ses Türkiye'nin ilk fragmanı da yayınlandı.

8 Şubat Cumartesi günü izleyicileriyle kavuşacak olan O Ses Türkiye'nin ilk fragmanı da yayınlandı.

O Ses Türkiye 2025'in eğlenceli fragmanı kısa sürede tüm gözleri üzerine topladı.

O Ses Türkiye 2025'in eğlenceli fragmanı kısa sürede tüm gözleri üzerine topladı.
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İşte O Ses Türkiye 2025 fragmanı...

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
Magazin Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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