Yapımcı Faruk Turgut Kızıl Goncalar ve Kızılcık Şerbeti'nin Ne Zaman Biteceğini Açıkladı!

'Özellikle Cüneyd ve Levent karakterlerinin sohbetleri, tartışmaları. Dini terminolojinin bu kadar önde olduğu noktalarda çok ciddi araştırmalarla yazılıyor bölümler. Biz özellikle yola çıkarken çok uzun ömürlü olmaması gerektiğini düşünerek hareket ettik. Kızıl Goncalar, Haziran’da 50 bölüm oluyor. Bu formatta bir dizi için yeterli aslında… Yani büyük bir olasılıkla bu sezonun sonunda biter diye tahmin ediyorum.' ifadelerini kullandı.