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Yapımcı Faruk Turgut Kızıl Goncalar ve Kızılcık Şerbeti'nin Ne Zaman Biteceğini Açıkladı!

Yapımcı Faruk Turgut Kızıl Goncalar ve Kızılcık Şerbeti'nin Ne Zaman Biteceğini Açıkladı!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Magazin Editörü
02.02.2025 - 16:37

Kızılcık Şerbeti ve Kızıl Goncalar son dönemlerin en çok ses getiren yapımları arasına girdi. Her bölümleriyle izleyenleri ekranlara kilitleyen dizilerin ne zaman final yapacağıyla ilgili zaman zaman öngörülerde bulunanlar oluyor. Oda Tv'den Ayşe Baykal'ın haberine göre; iki dizinin de yapımcılığını üstlenen Faruk Turgut, Kızılcık Şerbeti ve Kızıl Goncalar'ın ne zama biteceğini açıkladı!

Kaynak: Oda Tv / Ayşe Baykal

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Son dönemlerde pek çok dizi yayın hayatına başlarken, birçok yapım da final kararı aldı. Kimilerinin ise eski tadı tuzu yok.

Son dönemlerde pek çok dizi yayın hayatına başlarken, birçok yapım da final kararı aldı. Kimilerinin ise eski tadı tuzu yok.

Ancak izleyici kitlesini günden güne büyütüp yerini epey sağlama alan diziler de oldu. Bu listenin başında pazartesi günleri Now Tv'de yayınlanan Kızıl Goncalar var.

Ancak izleyici kitlesini günden güne büyütüp yerini epey sağlama alan diziler de oldu. Bu listenin başında pazartesi günleri Now Tv'de yayınlanan Kızıl Goncalar var.

Listenin bir diğer güçlü ismi de cuma günleri Show Tv'de yayınlanan Kızılcık Şerbeti elbette!

Listenin bir diğer güçlü ismi de cuma günleri Show Tv'de yayınlanan Kızılcık Şerbeti elbette!

İki iddialı dizinin yapımcılığını üstlenen Faruk Turgut, Oda Tv'den Ayşe Baykal'ın sorularına yanıt verdi. Art arda final kararı alan yapımlar hatırlatılan Turgut'a "Diziler önümüzdeki sezon devam edecek mi?" sorusu yöneltildi.

İki iddialı dizinin yapımcılığını üstlenen Faruk Turgut, Oda Tv'den Ayşe Baykal'ın sorularına yanıt verdi. Art arda final kararı alan yapımlar hatırlatılan Turgut'a "Diziler önümüzdeki sezon devam edecek mi?" sorusu yöneltildi.

"Şu an bir şey söyleyemem. Kızıl Goncalar zor bir iş. 12 günde bir bölüm zar zor çıkıyor" diyen Turgut:

"Şu an bir şey söyleyemem. Kızıl Goncalar zor bir iş. 12 günde bir bölüm zar zor çıkıyor" diyen Turgut:

'Özellikle Cüneyd ve Levent karakterlerinin sohbetleri, tartışmaları. Dini terminolojinin bu kadar önde olduğu noktalarda çok ciddi araştırmalarla yazılıyor bölümler. Biz özellikle yola çıkarken çok uzun ömürlü olmaması gerektiğini düşünerek hareket ettik. Kızıl Goncalar, Haziran’da 50 bölüm oluyor. Bu formatta bir dizi için yeterli aslında… Yani büyük bir olasılıkla bu sezonun sonunda biter diye tahmin ediyorum.' ifadelerini kullandı.

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"Kızılcık Şerbet’i için de, inanın şu anda ben de bilmiyorum ama bu reytinglerle devam ederse açıkçası ne kanal bitirmek ister ne de yapımcı." ifadeleriyle içlere su serpen Faruk Turgut sözlerine şöyle devam etti:

"Kızılcık Şerbet’i için de, inanın şu anda ben de bilmiyorum ama bu reytinglerle devam ederse açıkçası ne kanal bitirmek ister ne de yapımcı." ifadeleriyle içlere su serpen Faruk Turgut sözlerine şöyle devam etti:

'Reyting diye bir gerçeğimiz var. Reytingler çok iyi olur, kanal memnun kalır ve biz de aynı kalitede devam edeceğine inanırsak olabilir de…'

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
Magazin Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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