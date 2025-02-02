Yapımcı Faruk Turgut Kızıl Goncalar ve Kızılcık Şerbeti'nin Ne Zaman Biteceğini Açıkladı!
Yapımcı Faruk Turgut Kızıl Goncalar ve Kızılcık Şerbeti'nin Ne Zaman Biteceğini Açıkladı!
Kızılcık Şerbeti ve Kızıl Goncalar son dönemlerin en çok ses getiren yapımları arasına girdi. Her bölümleriyle izleyenleri ekranlara kilitleyen dizilerin ne zaman final yapacağıyla ilgili zaman zaman öngörülerde bulunanlar oluyor. Oda Tv'den Ayşe Baykal'ın haberine göre; iki dizinin de yapımcılığını üstlenen Faruk Turgut, Kızılcık Şerbeti ve Kızıl Goncalar'ın ne zama biteceğini açıkladı!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Son dönemlerde pek çok dizi yayın hayatına başlarken, birçok yapım da final kararı aldı. Kimilerinin ise eski tadı tuzu yok.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ancak izleyici kitlesini günden güne büyütüp yerini epey sağlama alan diziler de oldu. Bu listenin başında pazartesi günleri Now Tv'de yayınlanan Kızıl Goncalar var.
Listenin bir diğer güçlü ismi de cuma günleri Show Tv'de yayınlanan Kızılcık Şerbeti elbette!
İki iddialı dizinin yapımcılığını üstlenen Faruk Turgut, Oda Tv'den Ayşe Baykal'ın sorularına yanıt verdi. Art arda final kararı alan yapımlar hatırlatılan Turgut'a "Diziler önümüzdeki sezon devam edecek mi?" sorusu yöneltildi.
"Şu an bir şey söyleyemem. Kızıl Goncalar zor bir iş. 12 günde bir bölüm zar zor çıkıyor" diyen Turgut:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Kızılcık Şerbet’i için de, inanın şu anda ben de bilmiyorum ama bu reytinglerle devam ederse açıkçası ne kanal bitirmek ister ne de yapımcı." ifadeleriyle içlere su serpen Faruk Turgut sözlerine şöyle devam etti:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın