Feyza Civelek'ten Kızılcık Şerbeti'ne İlhami'nin Babası 'Ulvi' Olarak Dahil Olan Hamdi Alkan'la İlk Set Pozu!
Feyza Civelek'ten Kızılcık Şerbeti'ne İlhami'nin Babası 'Ulvi' Olarak Dahil Olan Hamdi Alkan'la İlk Set Pozu!
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberiyle, Show Tv'de ilgiyle izlenen Kızılcık Şerbeti'nin kadrosuna yeni bir oyuncu katıldığını öğrenmiştik. Hamdi Alkan, 'İlhami'nin babası 'Ulvi' olarak diziye dahil olmuştu. Alkan'ın ilk set pozu da 'Nilay' karakterine hayat veren Feyza Civelek'in paylaşımıyla ortaya çıktı.
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Show Tv ekranlarında reytingleri altüst etmeye devam eden Kızılcık Şerbeti, 3. sezonuyla da önümüze inanılmaz bir hikaye sunuyor.
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Her bölüm izleyenleri ekranlara kilitleyen dizi, oyuncu kadrosundaki değişiklikle de dikkatleri üzerine çekiyor.
Geçtiğimiz günlerde Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberiyle yeni haber duyurulmuş ve Hamdi Alkan'ın İlhami'nin babası 'Ulvi' karakteriyle diziye dahil olacağını öğrendik.
Nasıl bir performans sergileyeceği büyük bir merak konusu olan Hamdi Alkan'ın ilk seti pozu da, Kızılcık Şerbeti'nin 'Nilay'ı Feyza Civelek'ten geldi.
Civelek, paylaşımına da "Sevgili Hamdi abiciğim ve yakın aile dostumuz Kızılcık Şerbeti'nde" notunu düştü.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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