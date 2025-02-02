onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
"Sen de Kimsin?": Bir Dergi İçin Poz Veren Sıla Türkoğlu'nun Sarı Kaşları Görenleri Hayrete Düşürdü!

"Sen de Kimsin?": Bir Dergi İçin Poz Veren Sıla Türkoğlu'nun Sarı Kaşları Görenleri Hayrete Düşürdü!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Magazin Editörü
02.02.2025 - 11:20

Kızılcık Şerbeti'nde canlandırdığı 'Doğa' karakteriyle gönülleri fetheden Sıla Türkoğlu güzelliğiyle de tüm gözleri üzerine çeken ünlülerimizden bir tanesi. Her haliyle göz kamaştıran ünlü oyuncu bu kez görenleri dumura uğrattı. ELLE dergisi için poz veren Sıla Türkoğlu'nun sarıya boyanan kaşları sosyal medya kullanıcılarının diline düştü.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sıla Türkoğlu son dönemin en dikkat çeken oyuncularından bir tanesi olmayı başardı. Bunda oyunculuğu kadar özel hayatı, güzelliği ve sosyal medya paylaşımları da etkili oldu.

Sıla Türkoğlu son dönemin en dikkat çeken oyuncularından bir tanesi olmayı başardı. Bunda oyunculuğu kadar özel hayatı, güzelliği ve sosyal medya paylaşımları da etkili oldu.

Kendisi, Show Tv'nin reytingleri altüst eden dizisi Kızılcık Şerbeti'nde canlandırdığı 'Doğa' karakteriyle yıldızını parlatmaya da devam ediyor.

Kendisi, Show Tv'nin reytingleri altüst eden dizisi Kızılcık Şerbeti'nde canlandırdığı 'Doğa' karakteriyle yıldızını parlatmaya da devam ediyor.

Tarzı ve şık kombinleriyle de sıkça övgü yağmuruna tutulan ünlü oyuncu bu kez herkesi şaşkına çeviren bir halle karşımıza çıktı.

Tarzı ve şık kombinleriyle de sıkça övgü yağmuruna tutulan ünlü oyuncu bu kez herkesi şaşkına çeviren bir halle karşımıza çıktı.

ELLE dergisinin şubat ayı kapağına konuk olan Sıla Türkoğlu'nun sarı boyanan kaşları fena şekilde göze battı.

ELLE dergisinin şubat ayı kapağına konuk olan Sıla Türkoğlu'nun sarı boyanan kaşları fena şekilde göze battı.

Tükoğlu'nun makyajla adeta yok olan kaşlarını kimileri beğense de, büyük bir kesim eleştiri yağmuruna tuttu.

Tükoğlu'nun makyajla adeta yok olan kaşlarını kimileri beğense de, büyük bir kesim eleştiri yağmuruna tuttu.
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

O anları buradan izleyebilirsiniz 👇👇

Instagram ve X kullanıcılarından gelen bazı yorumları da buraya bırakıyoruz...

Instagram ve X kullanıcılarından gelen bazı yorumları da buraya bırakıyoruz...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
Magazin Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın