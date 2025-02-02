"Sen de Kimsin?": Bir Dergi İçin Poz Veren Sıla Türkoğlu'nun Sarı Kaşları Görenleri Hayrete Düşürdü!
"Sen de Kimsin?": Bir Dergi İçin Poz Veren Sıla Türkoğlu'nun Sarı Kaşları Görenleri Hayrete Düşürdü!
Kızılcık Şerbeti'nde canlandırdığı 'Doğa' karakteriyle gönülleri fetheden Sıla Türkoğlu güzelliğiyle de tüm gözleri üzerine çeken ünlülerimizden bir tanesi. Her haliyle göz kamaştıran ünlü oyuncu bu kez görenleri dumura uğrattı. ELLE dergisi için poz veren Sıla Türkoğlu'nun sarıya boyanan kaşları sosyal medya kullanıcılarının diline düştü.
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Sıla Türkoğlu son dönemin en dikkat çeken oyuncularından bir tanesi olmayı başardı. Bunda oyunculuğu kadar özel hayatı, güzelliği ve sosyal medya paylaşımları da etkili oldu.
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Kendisi, Show Tv'nin reytingleri altüst eden dizisi Kızılcık Şerbeti'nde canlandırdığı 'Doğa' karakteriyle yıldızını parlatmaya da devam ediyor.
Tarzı ve şık kombinleriyle de sıkça övgü yağmuruna tutulan ünlü oyuncu bu kez herkesi şaşkına çeviren bir halle karşımıza çıktı.
ELLE dergisinin şubat ayı kapağına konuk olan Sıla Türkoğlu'nun sarı boyanan kaşları fena şekilde göze battı.
Tükoğlu'nun makyajla adeta yok olan kaşlarını kimileri beğense de, büyük bir kesim eleştiri yağmuruna tuttu.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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