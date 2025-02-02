1 Şubat Cumartesi Akşamı Reyting Savaşının Kazananı Belli Oldu: Annem Ankara, Gönül Dağı, Kızıl Goncalar...
1 Şubat Cumartesi Akşamı Reyting Savaşının Kazananı Belli Oldu: Annem Ankara, Gönül Dağı, Kızıl Goncalar...
1 Şubat 2025 Cumartesi günü birbirinden iddialı yapımlar ekranlardaki yerini aldı. Diziler, yarışmalar, eğlence programları televizyonlarımızı süsledi. Cumartesi akşamını evde geçirenler sevdiği yapımları izlerken reyting savaşının da kazananı belli oldu.
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Her gün olduğu gibi dün de ekranlarda birbirinden keyifli yapımlar izleyicileriyle buluştu. Dün akşam kuşağında Gönül Dağı, Annem Ankara, Baskın 2 filmi, Güldür Güldür Show, Can Borcu, Survivor yer aldı.
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Açıklanan reyting sonuçlarına göre; Total'de 1. sırada TRT 1 ekranlarında yayınlanan "Gönül Dağı" yer aldı. Hikayesiyle yürekleri ısıtan dizi bu hafta tüm kategorilerde yükselişe geçip her kategoride birinci oldu.
Total’de 2. sırada da “Gönül Dağı” dizisinin özet bölümü yer aldı.
Total listesinin 3. sırasına ise tv8’de yayınlanan ve nefessiz izlenen program “Survivor” yerleşti.
Dün akşam atv ekranlarında 7. bölümüyle yayınlanan Can Dostu ise bu hafta tüm kategorilerde düşüş yaşadı.
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TOTAL İLK 10 PROGRAM
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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