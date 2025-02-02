onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
TV
1 Şubat Cumartesi Akşamı Reyting Savaşının Kazananı Belli Oldu: Annem Ankara, Gönül Dağı, Kızıl Goncalar...

1 Şubat Cumartesi Akşamı Reyting Savaşının Kazananı Belli Oldu: Annem Ankara, Gönül Dağı, Kızıl Goncalar...

Gönül Dağı Kızıl Goncalar annemankara-ankara
Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Magazin Editörü
02.02.2025 - 12:22

1 Şubat 2025 Cumartesi günü birbirinden iddialı yapımlar ekranlardaki yerini aldı. Diziler, yarışmalar, eğlence programları televizyonlarımızı süsledi. Cumartesi akşamını evde geçirenler sevdiği yapımları izlerken reyting savaşının da kazananı belli oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Her gün olduğu gibi dün de ekranlarda birbirinden keyifli yapımlar izleyicileriyle buluştu. Dün akşam kuşağında Gönül Dağı, Annem Ankara, Baskın 2 filmi, Güldür Güldür Show, Can Borcu, Survivor yer aldı.

Her gün olduğu gibi dün de ekranlarda birbirinden keyifli yapımlar izleyicileriyle buluştu. Dün akşam kuşağında Gönül Dağı, Annem Ankara, Baskın 2 filmi, Güldür Güldür Show, Can Borcu, Survivor yer aldı.

Açıklanan reyting sonuçlarına göre; Total'de 1. sırada TRT 1 ekranlarında yayınlanan "Gönül Dağı" yer aldı. Hikayesiyle yürekleri ısıtan dizi bu hafta tüm kategorilerde yükselişe geçip her kategoride birinci oldu.

Açıklanan reyting sonuçlarına göre; Total'de 1. sırada TRT 1 ekranlarında yayınlanan "Gönül Dağı" yer aldı. Hikayesiyle yürekleri ısıtan dizi bu hafta tüm kategorilerde yükselişe geçip her kategoride birinci oldu.

Total’de 2. sırada da “Gönül Dağı” dizisinin özet bölümü yer aldı.

Total’de 2. sırada da “Gönül Dağı” dizisinin özet bölümü yer aldı.

Total listesinin 3. sırasına ise tv8’de yayınlanan ve nefessiz izlenen program “Survivor” yerleşti.

Total listesinin 3. sırasına ise tv8’de yayınlanan ve nefessiz izlenen program “Survivor” yerleşti.

Dün akşam atv ekranlarında 7. bölümüyle yayınlanan Can Dostu ise bu hafta tüm kategorilerde düşüş yaşadı.

Dün akşam atv ekranlarında 7. bölümüyle yayınlanan Can Dostu ise bu hafta tüm kategorilerde düşüş yaşadı.
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

TOTAL İLK 10 PROGRAM

TOTAL İLK 10 PROGRAM

AB İLK 10 PROGRAM

AB İLK 10 PROGRAM

20+ABC1 İLK 10 PROGRAM

20+ABC1 İLK 10 PROGRAM

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
Magazin Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın