Yalı Çapkını'nın 'Seyran'ı Afra Saraçoğlu Senaryoya Karşı Hislerini Viral Olan Köpekbalığıyla Anlattı!
Yalı Çapkını'nın 'Seyran'ı Afra Saraçoğlu Senaryoya Karşı Hislerini Viral Olan Köpekbalığıyla Anlattı!
2022 yılında yayın hayatı başlayan Yalı Çapkını bir dönem reyting rekortmeniydi. Ancak şu sıralar yayınlanan 3. sezonuyla istenilen başarıyı bir türlü yakalayamadı. Final tarihinin belli olduğu kaos dolu dizinin senaryosu da izleyenleri illallah ettirmeye başladı.
Dizinin yıldızlarından Afra Saraçoğlu, 92. bölümün kamera arkası fotoğraflarını takipçileriyle paylaşırken, hislerini viral olan köpekbalığıyla gösterdi.
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Star Tv ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını ilk sezonlarından inanılmaz bir popülarite yakalamıştı, ancak 3. sezonda aynı performansı sergileyemedi.
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Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in canlandırdığı Seyran ve Ferit'in ayrıl-barış ilişkisi de izleyenleri bezdirdi desek yeridir.
Dizinin son bölümünde, Seyran'ın ablası Suna’nın hastaneye kaldırıldığı anlar dikkat çekmişti. Hatta öleceği düşünülen Suna'nın hayata dönmesi de çok konuşulmuştu.
Hastane odasındaki sahnelerin çekimlerinden birkaç kare yayınlayan Afra Saraçoğlu, 92. bölümün kamera arkası fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı.
Saraçoğlu, Yalı Çapkını 93. bölüm fragmanının yayınlanmasıyla Suna'nın hayatta olduğu ortaya çıkınca hislerini paylaşmaktan geri kalmadı.
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Ünlü oyuncu, senaryodaki bu durumu son günlerde sosyal medyada viral olan köpekbalığı ile özetledi...
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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