Kızlar Koşun: Esra Ezmeci Uzak Kalınması Gereken 3 Erkek Tipini Açıkladı!
Kızlar Koşun: Esra Ezmeci Uzak Kalınması Gereken 3 Erkek Tipini Açıkladı!
Beyaz TV'de ekranlarında yayınlanan 'Yeni Baştan' programıyla ekranlara konuk olan Esra Ezmeci, sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden. Özellikle kadın-erkek ilişkileri ve cinselliğe dair sorularana yanıt veren klinik psikolog Ezmeci, bu kez de uzak durulması gereken üç erkeği açıkladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hafta içi her gün Beyaz TV ekranlarında izleyici karşısına çıkan "Yeni Baştan" programının sunuculuğunu üstlenen Esra Ezmeci son dönemlerin en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Takipçilerinin, özellikle kadın-erkek ilişkileri ve cinsellik hakkındaki dertlerine derman olan klinik psikolog Ezmeci, sosyal medya hesabından yaptığı soru-cevap etkinlikleriyle dikkat çekiyor.
Ezmeci, bu kez de TikTok ve Insragram hesabından yaptığı uyarı niteliğindeki paylaşımıyla öne çıktı. Ünlü klinik psikolog uzak durulması gereken 3 erkeği açıkladı.
Esra Ezmeci açıklamasında uzak durulması gereken erkeklerin "çok cimri", "ana kuzuları" ve "narsistler" olduğunu söyledi.
İşte o anlar:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
Hepsi de doğru gibi gibi
Gibisi fazla.
Benim için anam hayatımdaki en değerli insandır, anam için herkesten vazgeçebilirim, kimse benim için üç gün bile uykusuz kalmazken o aylarca uyumadı, kimse ... Devamını Gör