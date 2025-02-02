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Sağlık Bakanlığı'ndan Kızılcık Şerbeti'ndeki Hastalık Sahnesi Hakkında Açıklama Geldi!

Sağlık Bakanlığı'ndan Kızılcık Şerbeti'ndeki Hastalık Sahnesi Hakkında Açıklama Geldi!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Magazin Editörü
02.02.2025 - 14:50

Show Tv'nin en iddialı dizilerinden biri olan Kızılcık Şerbeti'nin son bölümündeki bir sahne dikkat çekti. Bu sahne sosyal medyanın da gündemine oturdu. “Köpekten insana hiç hastalık bulaşmaz.” denilen sahneye Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

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Show Tv'nin en sevilen dizilerinden bir tanesi olan Kızılcık Şerbeti her sahnesiyle sosyal medyanın gündemine oturmayı başarıyor.

Show Tv'nin en sevilen dizilerinden bir tanesi olan Kızılcık Şerbeti her sahnesiyle sosyal medyanın gündemine oturmayı başarıyor.

Her hafta olduğu gibi, cuma günü yayınlanan son bölüme de damga vuran sahneler vardı. O da Nilay'ın peşinden gelip eve giren köpeklerin sahneleriydi.

Her hafta olduğu gibi, cuma günü yayınlanan son bölüme de damga vuran sahneler vardı. O da Nilay'ın peşinden gelip eve giren köpeklerin sahneleriydi.

Minicik yavruların kalpleri erittiği sahnede, ev halkı köpekleri evde istemedi. Hatta Pembe de "hastalık bulaşır" diyerek tepkisini belli etti.

Minicik yavruların kalpleri erittiği sahnede, ev halkı köpekleri evde istemedi. Hatta Pembe de "hastalık bulaşır" diyerek tepkisini belli etti.

Pembe'nin bu sözleri sonrası lafa giren Meryem de “Köpekten insana hiç hastalık bulaşmaz” dedi. Bu sahne sonrası Sağlık Bakanlığı devreye girdi.

Pembe'nin bu sözleri sonrası lafa giren Meryem de “Köpekten insana hiç hastalık bulaşmaz” dedi. Bu sahne sonrası Sağlık Bakanlığı devreye girdi.

T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlıklı Çözüm hesabından yapılan açıklamada "Bir televizyon kanalında yayınlanan dizide “Köpekten insana hiç hastalık bulaşmaz.” şeklinde ifade edilen bilgi doğru değildir!" dendi.

T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlıklı Çözüm hesabından yapılan açıklamada "Bir televizyon kanalında yayınlanan dizide “Köpekten insana hiç hastalık bulaşmaz.” şeklinde ifade edilen bilgi doğru değildir!" dendi.

Açıklamanın devamında da şu ifadelere yer verildi:

'Kuduz, köpeklerden insanlara bulaşan en önemli hastalıktır. Kuduz bir köpeğin ısırığı, tırmalaması ya da salyasının açık yaraya teması sonrası kuduz insanlara bulaşabilir.

Köpeklerin ısırık ve tırmalamaları çeşitli enfeksiyonlara sebep olabilir; köpek salyası, dışkısı ve idrarı, bazı diğer hastalık etkenlerini insanlara bulaştırabilir.

Köpekler, insanlarda kala-azar hastalığına sebep olan parazitin rezervuarı olabilir. Hasta hayvanlardan beslenirken paraziti alan tatarcık sinekleri hastalığı insanlara bulaştırır.

Köpeklerin dışkısı ile insanlara kist hidatik hastalığı bulaşabilir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.'

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İşte gündem olan o sahne...

Açıklamayı buradan da görebilirsiniz...

Açıklamayı buradan da görebilirsiniz...
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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
Magazin Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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