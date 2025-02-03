Survivor'a Yüz Çeviren Demet Akalın Yılın Dizisini İlan Etti!
Survivor'a Yüz Çeviren Demet Akalın Yılın Dizisini İlan Etti!
Ekrandaki yapımların pek çoğunu yakından takip eden Demet Akalın her konuya dair yorum yapmayı da ihmal etmiyor. Dizi yorumları ve eleştirileriyle X hesabında epey aktif olan Demo bu kez de yılın dizisini ilan etti. Ünlü şarkıcı bu paylaşımının yanı sıra bir dönem bağımlısı olduğu Survivor'a sırt çevirdiğini söyledi.
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Ünlüler dünyasında yayında olan dizi ve yarışmaları takip eden pek çok isim var. Bu isimlerin başında da hiç şüphesiz Demet Akalın geliyor.
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Ne dese ayrı bir olay haline gelen ünlü şarkıcının özellikle yerli diziler ve Survivor'a olan ilgisi dikkatlerden kaçmıyor.
Ekranlara damgasını vuran pek çok diziyi pür dikkat şekilde takip edip, bir de üzerine X hesabından yorumlayan Demet Akalın bu kez de yılın dizisini açıkladı.
"Şakir Paşa yılın dizisidir net!" paylaşımında bulunan Demo, Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisine övgü yağdırdı.
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Öte yandan, bir dönem bağımlısı olduğu Survivor hakkında da yorum yapan Akalın, bir kullanıcının "Survivor izlemiyor musun abla bu sene?" sorusuna net bir yanıt verdi.
Cevabıyla epey şaşırtan Demet Akalın'ın "Asla" cevabı göze çarptı.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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