Survivor'a Yüz Çeviren Demet Akalın Yılın Dizisini İlan Etti!

Ekrandaki yapımların pek çoğunu yakından takip eden Demet Akalın her konuya dair yorum yapmayı da ihmal etmiyor. Dizi yorumları ve eleştirileriyle X hesabında epey aktif olan Demo bu kez de yılın dizisini ilan etti. Ünlü şarkıcı bu paylaşımının yanı sıra bir dönem bağımlısı olduğu Survivor'a sırt çevirdiğini söyledi.