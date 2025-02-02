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Televizyon Dünyasıyla İlgili Yaptıkları Paylaşımlarla Hepimizi Kahkahaya Boğan Kullanıcılar

Televizyon Dünyasıyla İlgili Yaptıkları Paylaşımlarla Hepimizi Kahkahaya Boğan Kullanıcılar

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Magazin Editörü
02.02.2025 - 16:11

Bu hafta televizyon dünyasıyla ilgili yaptıkları eğlenceli ve komik paylaşımlarla hepimizi güldüren kullanıcıları derledik. 

Kahkahanız bol olsun!

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1. Ne diyebiliriz ki?

2. Çok tanıdık bir senaryo...

2. Çok tanıdık bir senaryo...
twitter.com

3. Yanlış anlaşılmasın

4. Lütfen aramızda hatırlayanlar çıksın!

4. Lütfen aramızda hatırlayanlar çıksın!
twitter.com

5. Yorum yapamıyoruz...

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6. Ah ah, kelimeler kifayetsiz

6. Ah ah, kelimeler kifayetsiz
twitter.com

7. Tam olarak böyle...

7. Tam olarak böyle...
twitter.com

8. 😅😅

8. 😅😅
twitter.com

9. Manzara tanıdık gelmişti 😂

9. Manzara tanıdık gelmişti 😂
twitter.com

10. Yaşı kaçtı sahi?

10. Yaşı kaçtı sahi?
twitter.com
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11. Seviye nerelerde hem de...

11. Seviye nerelerde hem de...
twitter.com

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
Magazin Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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