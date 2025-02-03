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Oyunculuk Resitali: Şakir Paşa Ailesi’nde Fahrünnisa’yı Canlandıran Zeynep Ebrar Karaca Son Bölümde Devleşti!

Oyunculuk Resitali: Şakir Paşa Ailesi’nde Fahrünnisa’yı Canlandıran Zeynep Ebrar Karaca Son Bölümde Devleşti!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Magazin Editörü
03.02.2025 - 10:02

NOW TV ekranlarının en iddialı dizilerinden olan Şakir Paşa Ailesi sosyal medyanın da gündemine oturdu. Her anıyla izleyenleri hayran bırakan anlara bu kez de Fahrünnisa'yı canlandıran Zeynep Ebrar Karaca'nın sahnesi  damga vurdu. Dizinin çocuk oyuncusu adeta sahne devleşip övgü yağmuruna tutuldu.

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NOW TV ekranlarının sevilen dizisi Şakir Paşa Ailesi, dün akşam yayınlanan yeni bölümüyle izleyenlerden yüksek notlar topladı.

NOW TV ekranlarının sevilen dizisi Şakir Paşa Ailesi, dün akşam yayınlanan yeni bölümüyle izleyenlerden yüksek notlar topladı.

İhanet tohumlarının atıldığı bölümde Aniesi ve Şakir Paşa'nın öpüşmesi izleyenleri şoke etti.

İhanet tohumlarının atıldığı bölümde Aniesi ve Şakir Paşa'nın öpüşmesi izleyenleri şoke etti.

Detaylar...

Ortalığın karışmaya başladığı iddialı dizinin en çok konuşulan anlarından biri de annesiyle inatlaşan Fahrünnisa'nın sahneleri oldu.

Ortalığın karışmaya başladığı iddialı dizinin en çok konuşulan anlarından biri de annesiyle inatlaşan Fahrünnisa'nın sahneleri oldu.

Büyükannesinin portresini yapıp yeteneğini bir kez daha kanıtlayan Fahrünnisa'nın bu portreyi aradığı ve ailesine sorduğu anlar sosyal medyaya damga vurdu.

Büyükannesinin portresini yapıp yeteneğini bir kez daha kanıtlayan Fahrünnisa'nın bu portreyi aradığı ve ailesine sorduğu anlar sosyal medyaya damga vurdu.

Anne ve babası, kızlarıyla gurur duyup Fahrünnisa'nın eserini ilk resmi olarak salonun duvarına astı. Duygu dolu anların yaşandığı bu sahnede, Fahrünnisa'ya hayat veren Zeynep Ebrar Karaca adeta ayakta alkışlandı.

Anne ve babası, kızlarıyla gurur duyup Fahrünnisa'nın eserini ilk resmi olarak salonun duvarına astı. Duygu dolu anların yaşandığı bu sahnede, Fahrünnisa'ya hayat veren Zeynep Ebrar Karaca adeta ayakta alkışlandı.
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O anları da buradan izleyebilirsiniz...

Tüm duygu yoğunluğunu izleyenlere geçiren Zeynep Ebrar Karaca'nın oyunculuk resitaline övgü dolu yorumlar geldi!

Tüm duygu yoğunluğunu izleyenlere geçiren Zeynep Ebrar Karaca'nın oyunculuk resitaline övgü dolu yorumlar geldi!
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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
Magazin Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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