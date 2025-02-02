Şakir Paşa Ailesi'nde İhanet Fitili Ateşlendi: Şakir Paşa ve Aniesi'nin Öpüşmesi İzleyiciyi Öfkelendirdi!
Şakir Paşa Ailesi'nde İhanet Fitili Ateşlendi: Şakir Paşa ve Aniesi'nin Öpüşmesi İzleyiciyi Öfkelendirdi!
NOW TV ekranlarının sevilen dizisi Şakir Paşa Ailesi'nde olaylar epey hız kazandı. Cevat'ın katil olmasıyla sonuçlanacak olayların fitili ateşlendi! Şakir Paşa ve Aniesi'nin öpüşmesine izleyici bir hayli öfkelendi.
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Şakir Paşa Ailesi'nde izleyiciyi öfkelendirecek gelişmeler yaşanmaya başladı...
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Cevat'ın katil olmasıyla sonlanacak ihanet fitili, bu akşam yayınlanan bölümde ateşlendi.
Aniesi ve Şakir Paşa, köşkte, odadan herkesin çıkmasını istedikten sonra öpüştüler!
Dizide bu gelişmenin yaşanacağı bilinse de izleyici sahneyi izledikten sonra epey sinirlendi.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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