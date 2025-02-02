Başörtü Sahnesi Değiştirilmişti: Kızıl Goncalar'ın Yapımcısı Birgül'ün Başını Açmasıyla İlgili Açıklama Yaptı!
Başörtü Sahnesi Değiştirilmişti: Kızıl Goncalar'ın Yapımcısı Birgül'ün Başını Açmasıyla İlgili Açıklama Yaptı!
Ekranların sevilen dizisi Kızıl Goncalar, pazartesi akşamları izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. Uzak Şehir'in başlamasıyla birlikte reytingleri bir nebze düşse de kemik izleyici kadrosunu korumayı sürdürüyor. İlk bölümünden itibaren sık sık eleştirilere maruz kalan dizide 34. bölüm fragmanında Birgül'ün herkesin önünde başörtüsünü açtığı sahneye yer verilmişti. Ancak sosyal medyada tepki çeken sahne fragmandan kaldırılmış ve bölümde de değiştirilmişti. Dizinin yapımcısı Faruk Turgut, Oda TV'den Ayşe Baykal'a verdiği röportajda sahneyle ilgili açıklamada bulundu.
Kaynak: Ayşe Baykal - Oda TV
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Ekranların sevilen dizisi Kızıl Goncalar, pazartesi akşamları Uzak Şehir'in en güçlü rakibi olmayı sürdürüyor.
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İlk bölümünden bu yana sosyal medyada pek çok sahnesi gündem olan, konuşulan ve eleştirilen Kızıl Goncalar'da 34. bölümün fragmanında Birgül'ün başörtüsünü çıkarıp yaktığı sahne tepki çekince sahne fragmandan çıkarılmış ve hatta bölümde tamamen değiştirilmişti.
Bölümde yalnızca Birgül'ün başörtüsünü herkesin önünde açması yer aldı. Oda TV'den Ayşe Baykal'la röportaj yapan dizinin yapımcısı Faruk Turgut, sahneyle ilgili sorulan soruya yanıt verdi.
Ayşe Baykal, Faruk Turgut'a konuyla ilgili olarak şu soruyu sordu:
"Başörtü açma sahnesinde kantarın topu kaçmış olabilir ama ben de gereğini yaptım." diyen Turgut, soruyu şu şekilde yanıtladı:
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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