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Başörtü Sahnesi Değiştirilmişti: Kızıl Goncalar'ın Yapımcısı Birgül'ün Başını Açmasıyla İlgili Açıklama Yaptı!

Başörtü Sahnesi Değiştirilmişti: Kızıl Goncalar'ın Yapımcısı Birgül'ün Başını Açmasıyla İlgili Açıklama Yaptı!

Kızıl Goncalar
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
02.02.2025 - 23:58

Ekranların sevilen dizisi Kızıl Goncalar, pazartesi akşamları izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. Uzak Şehir'in başlamasıyla birlikte reytingleri bir nebze düşse de kemik izleyici kadrosunu korumayı sürdürüyor. İlk bölümünden itibaren sık sık eleştirilere maruz kalan dizide 34. bölüm fragmanında Birgül'ün herkesin önünde başörtüsünü açtığı sahneye yer verilmişti. Ancak sosyal medyada tepki çeken sahne fragmandan kaldırılmış ve bölümde de değiştirilmişti. Dizinin yapımcısı Faruk Turgut, Oda TV'den Ayşe Baykal'a verdiği röportajda sahneyle ilgili açıklamada bulundu.

Kaynak: Ayşe Baykal - Oda TV

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Ekranların sevilen dizisi Kızıl Goncalar, pazartesi akşamları Uzak Şehir'in en güçlü rakibi olmayı sürdürüyor.

Ekranların sevilen dizisi Kızıl Goncalar, pazartesi akşamları Uzak Şehir'in en güçlü rakibi olmayı sürdürüyor.

İlk bölümünden bu yana sosyal medyada pek çok sahnesi gündem olan, konuşulan ve eleştirilen Kızıl Goncalar'da 34. bölümün fragmanında Birgül'ün başörtüsünü çıkarıp yaktığı sahne tepki çekince sahne fragmandan çıkarılmış ve hatta bölümde tamamen değiştirilmişti.

İlk bölümünden bu yana sosyal medyada pek çok sahnesi gündem olan, konuşulan ve eleştirilen Kızıl Goncalar'da 34. bölümün fragmanında Birgül'ün başörtüsünü çıkarıp yaktığı sahne tepki çekince sahne fragmandan çıkarılmış ve hatta bölümde tamamen değiştirilmişti.

Bölümde yalnızca Birgül'ün başörtüsünü herkesin önünde açması yer aldı. Oda TV'den Ayşe Baykal'la röportaj yapan dizinin yapımcısı Faruk Turgut, sahneyle ilgili sorulan soruya yanıt verdi.

Bölümde yalnızca Birgül'ün başörtüsünü herkesin önünde açması yer aldı. Oda TV'den Ayşe Baykal'la röportaj yapan dizinin yapımcısı Faruk Turgut, sahneyle ilgili sorulan soruya yanıt verdi.

Ayşe Baykal, Faruk Turgut'a konuyla ilgili olarak şu soruyu sordu:

Ayşe Baykal, Faruk Turgut'a konuyla ilgili olarak şu soruyu sordu:

'Dizinin 34. bölümündeki tepkilere neden olan başörtü sahnesini sormak istiyorum. Birgül karakterinin cemaatin hocası tarafından kadınlara yapılan haksızlığa karşı isyan ederek “Siz, bize bakınca insan görmüyorsunuz. Siz bize bakınca yalnızca hükümdarlığınıza boyun eğmiş bir tebaa görüyorsunuz.” diyerek başörtüsünü çıkardığı sahne... Sahnede değişiklik yaptınız ve bir açıklama yayımladınız ama izninizle sorumla birlikte bir izleyici olarak bu sahnenin beni de hayal kırıklığına uğrattığını söylemek istiyorum. Birgül’ün sözleri müthişti ve isyanına tüm kalbimle katılıyorum. Fakat bunu başörtüsünü açarak yapması şart mıydı? Neticede başörtülü kadınları birilerinin hükümdarlığına boyun eğmiş tebaa olarak gören sekülerler de var.'

"Başörtü açma sahnesinde kantarın topu kaçmış olabilir ama ben de gereğini yaptım." diyen Turgut, soruyu şu şekilde yanıtladı:

"Başörtü açma sahnesinde kantarın topu kaçmış olabilir ama ben de gereğini yaptım." diyen Turgut, soruyu şu şekilde yanıtladı:

'Meseleye genel bakmıyorsunuz. Yani bireysel tepki diye bir şey olamaz mı? Sonuçta bir karakterin yani birinin yani bütün başı bağlı arkadaşlarımızın tepkisi her konuda aynı mı? Zeynep karakterinin bu konuya tepkisi farklı olur. Meryem karakterinin farklı olur. Yani o karakteri oynayan arkadaşımızın tepkisi de farklı olur. Tamam, başını çıkarma içgüdüsüyle hareket etmiş olabilir. Bir isyan şeklinde bunu dönüştürmüş olabilir. Ama biz orada ne başörtüsünü ateşe attık ne de de tüm karakterler başını açtı. Başörtü açma sahnesinde kantarın topu kaçmış olabilir ama ben de gereğini yaptım. Hassasiyetlerimiz farklı olabilir ama biz özellikle bu konuları ekrana getirdiğimizde bir sürü insana danışıyoruz. Ki sonrasında Cüneyd karakteri Birgül’le konuşuyor.'

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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