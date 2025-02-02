Başörtü Sahnesi Değiştirilmişti: Kızıl Goncalar'ın Yapımcısı Birgül'ün Başını Açmasıyla İlgili Açıklama Yaptı!

'Meseleye genel bakmıyorsunuz. Yani bireysel tepki diye bir şey olamaz mı? Sonuçta bir karakterin yani birinin yani bütün başı bağlı arkadaşlarımızın tepkisi her konuda aynı mı? Zeynep karakterinin bu konuya tepkisi farklı olur. Meryem karakterinin farklı olur. Yani o karakteri oynayan arkadaşımızın tepkisi de farklı olur. Tamam, başını çıkarma içgüdüsüyle hareket etmiş olabilir. Bir isyan şeklinde bunu dönüştürmüş olabilir. Ama biz orada ne başörtüsünü ateşe attık ne de de tüm karakterler başını açtı. Başörtü açma sahnesinde kantarın topu kaçmış olabilir ama ben de gereğini yaptım. Hassasiyetlerimiz farklı olabilir ama biz özellikle bu konuları ekrana getirdiğimizde bir sürü insana danışıyoruz. Ki sonrasında Cüneyd karakteri Birgül’le konuşuyor.'