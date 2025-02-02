Ekranda Yüzünü Göstermemişti: Müge Anlı'da Abisine Kavuşan Hassi'nin Küçük Oğlundan İlk 'Aile' Fotoğrafı Geldi
Ekranda Yüzünü Göstermemişti: Müge Anlı'da Abisine Kavuşan Hassi'nin Küçük Oğlundan İlk 'Aile' Fotoğrafı Geldi
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında geçtiğimiz hafta herkesi üzen bir konu işlenmişti. Hassi Akpınar adlı kadın 13 yaşında istismar edilmiş ve dünyaya getirdiği oğlu elinden alınmıştı. 35 yıl sonra programda oğluna kavuşan Hassi, izleyenleri gözyaşlarına boğmuştu. Hassi'nin küçük oğlu Hakan, abisine kavuşmasının ardından mutlu ailesiyle ilgili paylaşım yaptı.
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Müge Anlı ile Tatlı Sert'te geçtiğimiz hafta herkesi üzen ve öfkelendiren bir konu işlendi. Hassi Akpınar adlı kadın 13 yıl önce istismar edilmiş, hamile kalmasının ardından da istismarcısıyla evlendirilmişti.
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Dünyaya getirmesinin ardından bebeği elinden alınmış ve hastanede bırakılmıştı. Evlenmesinin ardından 7 çocuğu daha dünyaya gelen Hassi, 35 yıldır oğluna hasret yaşıyordu.
Hayat hikayesi herkesi yaralayan Hassi, yıllarca süren hasretin ardından programda oğluna kavuşmuştu. Erbay Güneş ismiyle hastaneye bırakılan bebeğin evlat edinildiği, yeni ailesi tarafından da adının Yusuf olarak değiştirildiği öğrenildi.
Yusuf'un küçük kardeşlerinden biri olan Hakan, abisine kavuşmalarının ardından Instagram hesabından paylaşım yaptı.
Aile fotoğraflarını da paylaşan Hakan, abisine "Hoş geldin" dedi. Memur olduğu için programda yüzünü göstermeyen Yusuf bu fotoğrafla ortaya çıkmış oldu!
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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