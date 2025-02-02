Meraklı Bekleyiş Sona Erdi: O Ses Türkiye'nin Yeni Sezon Tarihi Belli Oldu!
Meraklı Bekleyiş Sona Erdi: O Ses Türkiye'nin Yeni Sezon Tarihi Belli Oldu!
En çok sevilen şarkı yarışmalarından biri olan O Ses Türkiye'nin yeni sezonuyla ekranlara geleceği açıklanmış ve izleyici fazlasıyla heyecanlanmıştı. Ne zaman başlayacağı merak konusu olan programla ilgili sonunda beklenen açıklama geldi! Murat Ceylan, Survivor 2025'te O Ses Türkiye'nin ne zaman başlayacağını açıkladı!
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Ekranların en sevilen yarışma programlarından biri olan O Ses Türkiye, seneler sonra ekranlara geri dönüyor.
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Hadise, Gökhan Özoğuz, Melike Şahin ve Beyazıt Öztürk'ten oluşan jürisiyle oldukça renkli bir sezonun bizi beklediği ortada.
Ne zaman başlayacağı merak konusu olan programla ilgili beklenen açıklama Survivor 2025'te Murat Ceylan'dan geldi. Ceylan, O Ses Türkiye'nin 8 Şubat Cumartesi başlayacağını açıkladı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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