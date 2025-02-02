Dalga Geçmişti: Survivor'da Sema Dilber Dansı Yaptı, Pınar'ın Çorapları Dikkatlerden Kaçmadı!
Dalga Geçmişti: Survivor'da Sema Dilber Dansı Yaptı, Pınar'ın Çorapları Dikkatlerden Kaçmadı!
Survivor 2025'in son bölümünde yetenek yarışması düzenlendi. Acun Ilıcalı ve Hadise'nin 'online bağlanarak' jüri üyeliği yaptığı gecede Hadise, Sema'dan Dilber dansı yapmasını istedi. Sema'nın performansı geceye damga vururken; geçtiğimiz sezon sonrası bu dansı yapan Sema'nın ardından dalga geçen Pınar'ın 'Dilberli' çorapları dikkatlerden kaçmadı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Survivor'ın son bölümünde Kırmızı takıma karşı Mavi takım yetenek yarışması yaptı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Online bağlanarak jüri üyeliği yapan Hadise, Sema'dan Dilber dansı yapmasını istedi.
Sema yaptığı dansla ortalığı kasıp kavurdu.
Pınar'ın Dilber çorapları ise dikkatlerden kaçmadı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın