onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
TV
Dalga Geçmişti: Survivor'da Sema Dilber Dansı Yaptı, Pınar'ın Çorapları Dikkatlerden Kaçmadı!

Dalga Geçmişti: Survivor'da Sema Dilber Dansı Yaptı, Pınar'ın Çorapları Dikkatlerden Kaçmadı!

survivor
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
03.02.2025 - 00:38

Survivor 2025'in son bölümünde yetenek yarışması düzenlendi. Acun Ilıcalı ve Hadise'nin 'online bağlanarak' jüri üyeliği yaptığı gecede Hadise, Sema'dan Dilber dansı yapmasını istedi. Sema'nın performansı geceye damga vururken; geçtiğimiz sezon sonrası bu dansı yapan Sema'nın ardından dalga geçen Pınar'ın 'Dilberli' çorapları dikkatlerden kaçmadı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Survivor'ın son bölümünde Kırmızı takıma karşı Mavi takım yetenek yarışması yaptı.

Survivor'ın son bölümünde Kırmızı takıma karşı Mavi takım yetenek yarışması yaptı.

Online bağlanarak jüri üyeliği yapan Hadise, Sema'dan Dilber dansı yapmasını istedi.

Online bağlanarak jüri üyeliği yapan Hadise, Sema'dan Dilber dansı yapmasını istedi.

Sema yaptığı dansla ortalığı kasıp kavurdu.

Pınar'ın Dilber çorapları ise dikkatlerden kaçmadı.

Pınar'ın Dilber çorapları ise dikkatlerden kaçmadı.
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın