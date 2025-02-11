Birebir İkonik Filmdeki Gibi Giyinmiş: Şakir Paşa Ailesi'nde Aniesi'nin Kıyafeti Bir Yerlerden Tanıdık Geldi!
Birebir İkonik Filmdeki Gibi Giyinmiş: Şakir Paşa Ailesi'nde Aniesi'nin Kıyafeti Bir Yerlerden Tanıdık Geldi!
NOW TV'nin sevilen Şakir Paşa Ailesi Mucizeler ve Skandallar dizisinde bir detay dikkatli izleyicinin gözünden kaçmadı. Dizide Şakir Paşa ile yasak aşk yaşayan Aniesi'nin kıyafetleri özenle seçilmişti. Ancak bir yerlerden hepimize tanıdık geliyordu. Meğer karakterin kıyafeti herkesin severek izlediği bir filmden alıntılanmış. Birebir aynıları giydirilmiş. İşte o detay...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
NOW TV'nin sevilen Şakir Paşa Ailesi Mucizeler ve Skandallar dizisinde Aniesi'yi artık hepimiz biliyoruz.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Şakir Paşa ile yasak aşk yaşayan Aniesi'nin kıyafetleri özenle seçiliyor, izleyenler olarak hayran kalıyoruz.
Bu kıyafetlerden bir tanesinin bir film karakterlerinden birebir alıntılandığını fark ettiniz mi?
Titanik Filminde Kate Winslet'in canlandırdığı Rose Karakterinin giydiği ikonik kostüm, Şakir Paşa Ailesi Mucizeler ve Skandallar dizisinde Aniesi karakteri için birebir uygulanmış.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın