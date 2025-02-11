Birebir İkonik Filmdeki Gibi Giyinmiş: Şakir Paşa Ailesi'nde Aniesi'nin Kıyafeti Bir Yerlerden Tanıdık Geldi!

NOW TV'nin sevilen Şakir Paşa Ailesi Mucizeler ve Skandallar dizisinde bir detay dikkatli izleyicinin gözünden kaçmadı. Dizide Şakir Paşa ile yasak aşk yaşayan Aniesi'nin kıyafetleri özenle seçilmişti. Ancak bir yerlerden hepimize tanıdık geliyordu. Meğer karakterin kıyafeti herkesin severek izlediği bir filmden alıntılanmış. Birebir aynıları giydirilmiş. İşte o detay...