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Birebir İkonik Filmdeki Gibi Giyinmiş: Şakir Paşa Ailesi'nde Aniesi'nin Kıyafeti Bir Yerlerden Tanıdık Geldi!

Birebir İkonik Filmdeki Gibi Giyinmiş: Şakir Paşa Ailesi'nde Aniesi'nin Kıyafeti Bir Yerlerden Tanıdık Geldi!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
11.02.2025 - 09:36

NOW TV'nin sevilen Şakir Paşa Ailesi Mucizeler ve Skandallar dizisinde bir detay dikkatli izleyicinin gözünden kaçmadı. Dizide Şakir Paşa ile yasak aşk yaşayan Aniesi'nin kıyafetleri özenle seçilmişti. Ancak bir yerlerden hepimize tanıdık geliyordu. Meğer karakterin kıyafeti herkesin severek izlediği bir filmden alıntılanmış. Birebir aynıları giydirilmiş. İşte o detay...

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NOW TV'nin sevilen Şakir Paşa Ailesi Mucizeler ve Skandallar dizisinde Aniesi'yi artık hepimiz biliyoruz.

NOW TV'nin sevilen Şakir Paşa Ailesi Mucizeler ve Skandallar dizisinde Aniesi'yi artık hepimiz biliyoruz.

Şakir Paşa ile yasak aşk yaşayan Aniesi'nin kıyafetleri özenle seçiliyor, izleyenler olarak hayran kalıyoruz.

Şakir Paşa ile yasak aşk yaşayan Aniesi'nin kıyafetleri özenle seçiliyor, izleyenler olarak hayran kalıyoruz.

Bu kıyafetlerden bir tanesinin bir film karakterlerinden birebir alıntılandığını fark ettiniz mi?

Bu kıyafetlerden bir tanesinin bir film karakterlerinden birebir alıntılandığını fark ettiniz mi?

Titanik Filminde Kate Winslet'in canlandırdığı Rose Karakterinin giydiği ikonik kostüm, Şakir Paşa Ailesi Mucizeler ve Skandallar dizisinde Aniesi karakteri için birebir uygulanmış.

Titanik Filminde Kate Winslet'in canlandırdığı Rose Karakterinin giydiği ikonik kostüm, Şakir Paşa Ailesi Mucizeler ve Skandallar dizisinde Aniesi karakteri için birebir uygulanmış.

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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