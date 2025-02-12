Yapay Zekaya Sorduk: 2024 Yılının En İyi Yerli Filmleri Hangileri?
Yapay Zekaya Sorduk: 2024 Yılının En İyi Yerli Filmleri Hangileri?
Yapay zekanın seçimleri oldukça dikkat çekici olabiliyor. Bu nedenle sizler için 2024 yılında Türkiye'de vizyona giren ve izleyiciler tarafından beğenilen 10 yerli filmi sıralamasını istedik. İşte, yapay zekaya göre 2024 yılının en iyileri...
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1. Lohusa
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2. Kolpaçino 4 4’lük
3. İllegal Hayatlar: Meclis
4. Kral Şakir: Devler Uyandı
5. Atatürk 1881-1919 (2. Film)
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6. Kardeş Takımı
7. Aşk Mevsimi
8. Siccin 7
9. Büyük Kuşatma
10. 3391 Kilometre
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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