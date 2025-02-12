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Yapay Zekaya Sorduk: 2024 Yılının En İyi Yerli Filmleri Hangileri?

Yapay Zekaya Sorduk: 2024 Yılının En İyi Yerli Filmleri Hangileri?

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
12.02.2025 - 19:09

Yapay zekanın seçimleri oldukça dikkat çekici olabiliyor. Bu nedenle sizler için 2024 yılında Türkiye'de vizyona giren ve izleyiciler tarafından beğenilen 10 yerli filmi sıralamasını istedik. İşte, yapay zekaya göre 2024 yılının en iyileri...

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1. Lohusa

1. Lohusa

19 Ocak 2024'te gösterime giren ve Gupse Özay'ın başrolünde oynadığı bu komedi filmi, yeni bir annenin doğum sonrası yaşadıklarını mizahi bir dille anlatıyor. 2.128.280 seyirciyle büyük ilgi gördü.

2. Kolpaçino 4 4’lük

2. Kolpaçino 4 4’lük

12 Ocak 2024'te vizyona giren serinin dördüncü filminde, Özgür'ün (Şafak Sezer) önceki filmlerde kendisine kazık atanlarla hesaplaşması konu alınıyor. Film, 2.100.884 izleyiciye ulaştı.

3. İllegal Hayatlar: Meclis

3. İllegal Hayatlar: Meclis

Mahsun (Mahsun Karaca), Şahin (Şahin Sarsu) ve Mehmet'in (Mehmet Kahraman) kurduğu LMKP adlı siyasi parti hikayesini anlatan film sosyal medyada çok dikkat çekmişti.

4. Kral Şakir: Devler Uyandı

4. Kral Şakir: Devler Uyandı

Yılın başında vizyona giren bu animasyon filminde, Şakir ve ailesinin yapay zeka ile elektronik cihazları hareket ettirebilen bir teknolojiye karşı mücadelesi anlatılıyor. Toplamda 602.397 izleyiciye ulaştı.

5. Atatürk 1881-1919 (2. Film)

5. Atatürk 1881-1919 (2. Film)

Mehmet Ada Öztekin'in yönettiği ve Aras Bulut İynemli'nin başrolünde oynadığı bu film, 1915'ten 1919'a kadar olan süreci anlatıyor. 18 haftanın sonunda 569.979 izleyiciye ulaştı.

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6. Kardeş Takımı

6. Kardeş Takımı

Fırat Albayram ve Ceyda Kasabalı'nın başrollerini paylaştığı bu film, dört kardeşin anne babalarını ve dünyanın geleceğini kurtarma çabalarını anlatıyor. 19 Ocak 2024'te vizyona giren yapım, toplamda 449.481 izleyici tarafından izlendi.

7. Aşk Mevsimi

7. Aşk Mevsimi

Dilan Çiçek Deniz ve Cem Yiğit Üzümoğlu'nun başrollerini paylaştığı bu romantik film, Şirin ve Ali Yaman'ın Bozcaada'dan İstanbul'a uzanan aşk hikayesini anlatıyor. 2 Şubat 2024'te vizyona girdi.

8. Siccin 7

8. Siccin 7

Korku türündeki bu film, serinin önceki yapımlarının başarısını sürdürerek izleyicilerden büyük ilgi gördü.

9. Büyük Kuşatma

9. Büyük Kuşatma

Alp Öyken, Dolunay Soysert, Yiğit Sertdemir'in başrollerini paylaştığı film geçtiğimiz senenin dikkat çeken filmleri arasındaydı.

10. 3391 Kilometre

10. 3391 Kilometre

12 Ocak 2024'te vizyona giren bu romantik drama, 921.988 izleyici tarafından izlendi

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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