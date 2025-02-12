Yapay Zekaya Sorduk: 2024 Yılının En İyi Yerli Filmleri Hangileri?

Yapay zekanın seçimleri oldukça dikkat çekici olabiliyor. Bu nedenle sizler için 2024 yılında Türkiye'de vizyona giren ve izleyiciler tarafından beğenilen 10 yerli filmi sıralamasını istedik. İşte, yapay zekaya göre 2024 yılının en iyileri...