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Gerçek Bir Olaydan Alıntılandığını Öğrenince Daha da Korkutucu Gelen 12 Film

Gerçek Bir Olaydan Alıntılandığını Öğrenince Daha da Korkutucu Gelen 12 Film

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
08.02.2025 - 15:52

Korku filmi bağımlıları için hazırladığımız bu içerikte 'Artık ne izlersem izleyeyim yeterince korkunç gelmiyor.' diyenler için gerçek bir hikayeden alıntılanmış korku filmlerini derledik. Gerçek hayattan uyarlanan ve gerçekte yaşanmış bir hikayeye dayanan korku filmlerine gelin, birlikte bakalım...

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1. The Exorcism of Emily Rose (2005)

1. The Exorcism of Emily Rose (2005)

Gerçek bir şeytan çıkarma vakasından esinlenilmiştir. 1970’lerde Anneliese Michel adlı genç bir kadının yaşadığı korkunç olaylar filme konu oldu.

2. The Conjuring (2013)

2. The Conjuring (2013)

Paranormal araştırmacılar Ed ve Lorraine Warren’ın yaşadığı gerçek olaylardan esinlenmiştir. Perron ailesinin evinde yaşanan ürkütücü olaylar, filmi daha da korkutucu kılıyor.

3. The Texas Chainsaw Massacre (1974)

3. The Texas Chainsaw Massacre (1974)

Seri katil Ed Gein’in korkunç suçlarından ilham alınarak çekildi. Filmdeki Leatherface karakteri, Gein’in kurbanlarının derisini kullanarak yaptığı maskelerden esinlenerek yaratıldı.

4. Zodiac (2007)

4. Zodiac (2007)

San Francisco’da 1960’lı ve 70’li yıllarda cinayetler işleyen ve hiçbir zaman yakalanamayan Zodiac Katili’nin gerçek hikayesini anlatıyor.

5. Open Water (2003)

5. Open Water (2003)

Avustralya’da dalış yapan bir çiftin tekneleri tarafından unutulup okyanusta mahsur kalması ve köpekbalıkları tarafından saldırıya uğraması gerçek bir olaydan uyarlandı.

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6. The Amityville Horror (1979, 2005)

6. The Amityville Horror (1979, 2005)

Gerçek bir cinayet vakasından esinlenildi. Amityville'deki bir evde Ronald DeFeo Jr.’ın ailesini öldürdüğü olayın ardından, eve taşınan Lutz ailesinin yaşadığı doğaüstü olaylar anlatılıyor.

7. A Nightmare on Elm Street (1984)

7. A Nightmare on Elm Street (1984)

Kurgusal gibi görünse de, film Güneydoğu Asya'daki mülteci kamplarında insanların açıklanamayan şekilde uykularında ölmesi olaylarından esinlenerek yazıldı.

8. Wolf Creek (2005)

8. Wolf Creek (2005)

Avustralya’da sırt çantalı turistleri kaçıran ve öldüren Ivan Milat ve Bradley Murdoch gibi gerçek katillerin hikayelerinden uyarlandı.

9. The Strangers (2008)

9. The Strangers (2008)

Yönetmenin çocukken duyduğu bir dizi ev soygunu ve ünlü Manson Ailesi cinayetlerinden ilham alarak yazdığı bir hikayeye dayanıyor.

10. Verónica (2017)

10. Verónica (2017)

1991’de İspanya’da yaşanan gerçek bir paranormal olaydan esinlendi. Genç bir kız, ruh çağırma seansı yaptıktan sonra esrarengiz bir şekilde hayatını kaybetti.

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11. Annabelle (2014)

11. Annabelle (2014)

Ed ve Lorraine Warren’ın araştırmalarına konu olan gerçek Annabelle bebeği, doğaüstü olaylara yol açtığı iddia edilen lanetli bir oyuncak.

12. The Girl Next Door (2007)

12. The Girl Next Door (2007)

1965 yılında Sylvia Likens isimli genç bir kızın, bakıcı ailesi tarafından gördüğü akıl almaz işkenceler sonucu öldürülmesini anlatıyor.

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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Fatih Say

burada netflix de olan ve kesin izlemelisin diyeceğiniz 2 öneriniz olur mu