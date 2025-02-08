Gerçek Bir Olaydan Alıntılandığını Öğrenince Daha da Korkutucu Gelen 12 Film
Gerçek Bir Olaydan Alıntılandığını Öğrenince Daha da Korkutucu Gelen 12 Film
Korku filmi bağımlıları için hazırladığımız bu içerikte 'Artık ne izlersem izleyeyim yeterince korkunç gelmiyor.' diyenler için gerçek bir hikayeden alıntılanmış korku filmlerini derledik. Gerçek hayattan uyarlanan ve gerçekte yaşanmış bir hikayeye dayanan korku filmlerine gelin, birlikte bakalım...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. The Exorcism of Emily Rose (2005)
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. The Conjuring (2013)
3. The Texas Chainsaw Massacre (1974)
4. Zodiac (2007)
5. Open Water (2003)
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. The Amityville Horror (1979, 2005)
7. A Nightmare on Elm Street (1984)
8. Wolf Creek (2005)
9. The Strangers (2008)
10. Verónica (2017)
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
11. Annabelle (2014)
12. The Girl Next Door (2007)
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
burada netflix de olan ve kesin izlemelisin diyeceğiniz 2 öneriniz olur mu