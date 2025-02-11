Kurgu Yapılmadan Gerçek Zamanlı Çekilmiş ve Anı Yaşatan 10 Film
Kurgu Yapılmadan Gerçek Zamanlı Çekilmiş ve Anı Yaşatan 10 Film
İzlediğimiz her film belli bir kurgudan geçmiyor. Bazı filmler, kurgu yapılmadan gerçek zamanlı çekilebiliyor. Yani film ne kadar sürüyorsa, hikaye de o kadar sürede geçiyor! Film severler için Victoria, 1917, Before Sunset gibi deneysel filmleri derledik. Sizin aralarındaki favoriniz hangisi? Yorumlarda bize yazmayı unutmayın...
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1. Victoria (2015)
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2. Russian Ark (2002)
3. Timecode (2000)
4. Cléo from 5 to 7 (1962)
5. Before Sunset (2004)
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6. Locke (2013)
7. 1917 (2019)
8. Birdman (2014)
9. Son of Saul (2015)
10. High Life (2018)
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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