Kurgu Yapılmadan Gerçek Zamanlı Çekilmiş ve Anı Yaşatan 10 Film

İzlediğimiz her film belli bir kurgudan geçmiyor. Bazı filmler, kurgu yapılmadan gerçek zamanlı çekilebiliyor. Yani film ne kadar sürüyorsa, hikaye de o kadar sürede geçiyor! Film severler için Victoria, 1917, Before Sunset gibi deneysel filmleri derledik. Sizin aralarındaki favoriniz hangisi? Yorumlarda bize yazmayı unutmayın...