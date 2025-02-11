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Kurgu Yapılmadan Gerçek Zamanlı Çekilmiş ve Anı Yaşatan 10 Film

Kurgu Yapılmadan Gerçek Zamanlı Çekilmiş ve Anı Yaşatan 10 Film

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
11.02.2025 - 13:05

İzlediğimiz her film belli bir kurgudan geçmiyor. Bazı filmler, kurgu yapılmadan gerçek zamanlı çekilebiliyor. Yani film ne kadar sürüyorsa, hikaye de o kadar sürede geçiyor! Film severler için Victoria, 1917, Before Sunset gibi deneysel filmleri derledik. Sizin aralarındaki favoriniz hangisi? Yorumlarda bize yazmayı unutmayın...

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1. Victoria (2015)

1. Victoria (2015)

Tamamen tek planda çekilen bu gerilim dolu film, Berlin’de bir gece kulübünde başlayan ve bir suç olayına dönüşen bir macerayı anlatıyor. Kamera hiç kesilmeden 138 dakika boyunca karakterlerin peşinden gidiyor.

2. Russian Ark (2002)

2. Russian Ark (2002)

Dünyanın en uzun tek plan çekimlerinden biri olarak bilinen bu film, St. Petersburg’daki Hermitage Müzesi’nde geçen tarihi bir yolculuğa çıkarıyor. 90 dakikalık film baştan sona hiç kesilmeden çekildi.

3. Timecode (2000)

3. Timecode (2000)

Bu film, ekranı dört parçaya bölerek gerçek zamanlı dört farklı hikâye anlatıyor. Her biri kesintisiz tek plan olarak çekildiği için olayları farklı açılardan deneyimlemek mümkün.

4. Cléo from 5 to 7 (1962)

4. Cléo from 5 to 7 (1962)

Fransız Yeni Dalga akımının en önemli örneklerinden biri olan bu film, genç bir şarkıcının 5’ten 7’ye kadar geçen iki saatlik sürecini gerçek zamanlı olarak izletiyor.

5. Before Sunset (2004)

5. Before Sunset (2004)

Richard Linklater’ın gerçekçi diyaloglarıyla ünlü 'Before' serisinin ikinci filmi, Paris’te bir öğleden sonrayı anlatıyor. Filmin neredeyse tamamı, başkarakterlerin yürüyerek yaptığı sohbetlerden oluşuyor.

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6. Locke (2013)

6. Locke (2013)

Tom Hardy’nin başrolünde olduğu bu film, tek mekânda (bir araba içinde) ve gerçek zamanlı olarak çekildi. Baş karakter, telefon konuşmaları yaparak hayatının en önemli kararlarını vermek zorunda kalıyor.

7. 1917 (2019)

7. 1917 (2019)

Birinci Dünya Savaşı’nda geçen bu film, uzun plan çekimler sayesinde tek seferde çekilmiş gibi görünüyor. Seyirci, iki askerin hayati bir mesajı iletmek için yaptığı yolculuğa adeta tanık oluyor.

8. Birdman (2014)

8. Birdman (2014)

Bu kara komedi/drama, sanki tek planda çekilmiş gibi hissettiren uzun sekanslarla kurgulandı. Sahne arkasında bir tiyatro oyununa hazırlanan oyuncuların hikâyesini anlatıyor.

9. Son of Saul (2015)

9. Son of Saul (2015)

Auschwitz toplama kampında geçen ve karakterin ensesinden ayrılmayan kamera tekniğiyle, seyirciyi savaşın korkunç gerçekliğinin içine çeken bir film. Olaylar an be an karakterin gözünden deneyimleniyor.

10. High Life (2018)

10. High Life (2018)

Uzayda geçen ama geleneksel bilim kurgu filmlerinden farklı olarak zaman algısını bozan, anı yaşatan bir deneyim sunan bir yapım. Robert Pattinson’un başrolünde olduğu film, karakterlerin varoluşsal mücadelelerini neredeyse belgesel havasında anlatıyor.

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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