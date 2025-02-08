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Hadi Buyrun: Kızılcık Şerbeti'nde Firaz’ın Nursema’ya Olan Davranışları Red Flag mi, Green Flag mi?

Hadi Buyrun: Kızılcık Şerbeti'nde Firaz’ın Nursema’ya Olan Davranışları Red Flag mi, Green Flag mi?

Kızılcık Şerbeti
Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
08.02.2025 - 10:03

Kızılcık Şerbeti geçtiğimiz gün yayınlanan yeni bölümü ile yine ekranların tozunu attırdı. Diziye Firaz, Nursema ve İlhami aşk üçgeni damgasını vurdu. Dizide Firaz'a hayat veren Batuhan Bozkurt Yüzgüleç‘in oyunculuğuna sosyal medyada övgüler yağdı. Gelin, dizi hayranları olarak biraz konuşalım. Sizce, Firaz’ın Nursema’ya olan davranışları red flag mi, green flag mi, buyrun yorumlara....

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Hazırsanız, muhteşem oyunculuğu ile dün akşam Kızılcık Şerbeti yeni bölümde bizi ekrana kilitleyen Batuhan Bozkurt Yüzgüleç‘in karakteri Firaz'ı masaya yatırıyoruz.

Hazırsanız, muhteşem oyunculuğu ile dün akşam Kızılcık Şerbeti yeni bölümde bizi ekrana kilitleyen Batuhan Bozkurt Yüzgüleç‘in karakteri Firaz'ı masaya yatırıyoruz.

3 sezondur dizide yüzü gülmeyen Nursema, bu kez de aşk üçgeni arasında kaldı. İmam İlhami'ye aşık olan Nursema, karşılık bulamadı.

3 sezondur dizide yüzü gülmeyen Nursema, bu kez de aşk üçgeni arasında kaldı. İmam İlhami'ye aşık olan Nursema, karşılık bulamadı.

Ancak Firaz, Nursema'ya aşkını itiraf etti, yine de aile baskısı nedeniyle İlhami ile evlilik yoluna girdiler. Peki, sizce Firaz green flag bir erkek mi? Yani, Nursema "sevdiğini" değil de, "onu seveni seçse" daha mı iyi olur? Gelin, bakalım...

Ancak Firaz, Nursema'ya aşkını itiraf etti, yine de aile baskısı nedeniyle İlhami ile evlilik yoluna girdiler. Peki, sizce Firaz green flag bir erkek mi? Yani, Nursema "sevdiğini" değil de, "onu seveni seçse" daha mı iyi olur? Gelin, bakalım...

1. İlk olarak Firaz için Nursema’ya karşı fazlasıyla gözü kara, diyebiliriz.

1. İlk olarak Firaz için Nursema’ya karşı fazlasıyla gözü kara, diyebiliriz.

✅ Green Flag: Nursema’ya olan hislerinden asla çekinmiyor, duygularını açıkça ifade ediyor.

🚩 Red Flag: Her şeyi anlık olarak düşünüyor ve fevri hareket ediyor. Nursema’nın da düşüncelerine yer veriyor mu? Bunu bir düşünelim...

2. Firaz söz konusu Nursema olduğunda çok duygusal!

2. Firaz söz konusu Nursema olduğunda çok duygusal!

✅ Green Flag: Bu gerçek aşkın şüphesiz göstergesidir. İnsan sevdiğine kıyamaz neticede.

🚩 Red Flag: Ama bir noktada sonra artık mantığını yitiriyor olması ve karşılık bulamadıkça da duygularının esiri olup intikama kayması tehlike arz ediyor.

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3. İstemeden de olsa baskıcı mı davranıyor?

3. İstemeden de olsa baskıcı mı davranıyor?

✅ Green Flag: Nursema’nın yanında olmayı ve onu mutlu etmeyi önemsiyor.

🚩 Red Flag: Nursema’yı kazanmak uğruna bazen olayları zorlamıyor mu?

4. Peki, duygularını açıkça ifade etmesi cesur bir hareket mi?

4. Peki, duygularını açıkça ifade etmesi cesur bir hareket mi?

✅ Green Flag: Seven insanın duygularını saklamaması ve açık olması güzel bir özellik.

🚩 Red Flag: Ama duygularını kontrol edememesi ve ani çıkışlar yapması sağlıklı bir ilişkinin göstergesi mi? Mesela son bölümde İlhami, Nursema'yı isterken eve ağlayarak girip olay çıkarması iyi bir şey miydi?

5. Nursema’nın hayatına bir düzen mi getiriyor, yoksa daha çok mu karıştırıyor, bir düşünmek lazım...

5. Nursema’nın hayatına bir düzen mi getiriyor, yoksa daha çok mu karıştırıyor, bir düşünmek lazım...

✅ Green Flag: Onun yanında olmaya çalışıyor, geçmiş yaralarını sarmak istiyor.

🚩 Red Flag: Ama olaylara sakin yaklaşmaktansa büyük krizlere sebep olmuyor mu?

Peki sizce Firaz Green Flag mi, Red Flag mi? Yorumlara düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın!

Peki sizce Firaz Green Flag mi, Red Flag mi? Yorumlara düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın!

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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