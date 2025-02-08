Hadi Buyrun: Kızılcık Şerbeti'nde Firaz’ın Nursema’ya Olan Davranışları Red Flag mi, Green Flag mi?
Hadi Buyrun: Kızılcık Şerbeti'nde Firaz’ın Nursema’ya Olan Davranışları Red Flag mi, Green Flag mi?
Kızılcık Şerbeti geçtiğimiz gün yayınlanan yeni bölümü ile yine ekranların tozunu attırdı. Diziye Firaz, Nursema ve İlhami aşk üçgeni damgasını vurdu. Dizide Firaz'a hayat veren Batuhan Bozkurt Yüzgüleç‘in oyunculuğuna sosyal medyada övgüler yağdı. Gelin, dizi hayranları olarak biraz konuşalım. Sizce, Firaz’ın Nursema’ya olan davranışları red flag mi, green flag mi, buyrun yorumlara....
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Hazırsanız, muhteşem oyunculuğu ile dün akşam Kızılcık Şerbeti yeni bölümde bizi ekrana kilitleyen Batuhan Bozkurt Yüzgüleç‘in karakteri Firaz'ı masaya yatırıyoruz.
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3 sezondur dizide yüzü gülmeyen Nursema, bu kez de aşk üçgeni arasında kaldı. İmam İlhami'ye aşık olan Nursema, karşılık bulamadı.
Ancak Firaz, Nursema'ya aşkını itiraf etti, yine de aile baskısı nedeniyle İlhami ile evlilik yoluna girdiler. Peki, sizce Firaz green flag bir erkek mi? Yani, Nursema "sevdiğini" değil de, "onu seveni seçse" daha mı iyi olur? Gelin, bakalım...
1. İlk olarak Firaz için Nursema’ya karşı fazlasıyla gözü kara, diyebiliriz.
2. Firaz söz konusu Nursema olduğunda çok duygusal!
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3. İstemeden de olsa baskıcı mı davranıyor?
4. Peki, duygularını açıkça ifade etmesi cesur bir hareket mi?
5. Nursema’nın hayatına bir düzen mi getiriyor, yoksa daha çok mu karıştırıyor, bir düşünmek lazım...
Peki sizce Firaz Green Flag mi, Red Flag mi? Yorumlara düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın!
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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