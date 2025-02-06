Yapay Zeka Bahar Dizisini İzleyenlerin Taşıdığı 5 Gizli Karakter Özelliğini Açıkladı!

Show TV'nin sevilen dizisi Bahar kısa sürede milyonlarca hayran edindi. Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak gibi oyuncuları başrollerde buluşturan dizide dram ve komedi enfes şekilde işleniyor. Uzun süredir televizyonda komedi işleri görmeye hasret kalmışken Bahar ekranda çiçek gibi açtı. Biz de hayranlarını yapay zekaya sorduk. İşte, yapay zekaya göre Bahar dizisini izleyenlerin sahip olduğu 5 gizli özelliği...