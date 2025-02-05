Reyting Kurbanı Oldu: Star TV'nin Dizisi için Final Kararı Alındı!

Yeni sezonda birçok dizi ekranda umduğunu bulamadı. Reytinglerde hayal kırıklığı yaratan bir haberde Star TV'den geldi. Sezonda ilk kez seyirciyle buluşan dizinin final yapacağını Birsen Altuntaş duyurdu. Kulis bilgilerini de aktaran Altuntaş, Salı günü yayınlanan dizinin yerine yeni dizi Kral Kaybederse'nin geleceğinin iddia edildiğini açıkladı.