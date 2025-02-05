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Reyting Kurbanı Oldu: Star TV'nin Dizisi için Final Kararı Alındı!

Reyting Kurbanı Oldu: Star TV'nin Dizisi için Final Kararı Alındı!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
05.02.2025 - 17:06

Yeni sezonda birçok dizi ekranda umduğunu bulamadı. Reytinglerde hayal kırıklığı yaratan bir haberde Star TV'den geldi. Sezonda ilk kez seyirciyle buluşan dizinin final yapacağını Birsen Altuntaş duyurdu. Kulis bilgilerini de aktaran Altuntaş, Salı günü yayınlanan dizinin yerine yeni dizi Kral Kaybederse'nin geleceğinin iddia edildiğini açıkladı.

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/s...
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Yeni sezonda birçok dizi televizyonda beklediği çıkışı yakalayamadı. Hal böyle olunca maddi anlamda da getirisi olmayan bazı diziler son buldu.

Yeni sezonda birçok dizi televizyonda beklediği çıkışı yakalayamadı. Hal böyle olunca maddi anlamda da getirisi olmayan bazı diziler son buldu.

Benzer bir haber de Star TV'den geldi. Gazeteci Birsen Altuntaş’ın aktardığına göre, salı akşamları yayınlanan Sen Ağlama İstanbul dizisi ekran macerasını noktalıyor.

Benzer bir haber de Star TV'den geldi. Gazeteci Birsen Altuntaş’ın aktardığına göre, salı akşamları yayınlanan Sen Ağlama İstanbul dizisi ekran macerasını noktalıyor.

İsmail Hacıoğlu, Simay Barlas ve Aytaç Şaşmaz’ı bir araya getiren OGM Pictures imzalı yapımın 8. bölümde final yapacağı öğrenildi.

İsmail Hacıoğlu, Simay Barlas ve Aytaç Şaşmaz’ı bir araya getiren OGM Pictures imzalı yapımın 8. bölümde final yapacağı öğrenildi.

Dizinin yerini ise, kulislerde konuşulan iddialara göre, uzun süredir merakla beklenen Kral Kaybederse alabilir. Siz ne düşünüyorsunuz? Diziyi izliyor muydunuz? Yorumlarda buluşalım...

Dizinin yerini ise, kulislerde konuşulan iddialara göre, uzun süredir merakla beklenen Kral Kaybederse alabilir. Siz ne düşünüyorsunuz? Diziyi izliyor muydunuz? Yorumlarda buluşalım...

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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