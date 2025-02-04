Kanal D Dizisinin Kadrosundan Ayrılmıştı: Gülben Ergen Yeni Komedi Filminde Oynayacak!
Kanal D Dizisinin Kadrosundan Ayrılmıştı: Gülben Ergen Yeni Komedi Filminde Oynayacak!
Kanal D’nin yeni dizisi Piyasa'nın kadrosunda yer alan Gülben Ergen, diziden ayrıldı. 2025'te yayınlanacak yeni komedi filmi ile anlaştı. 19 yıl sonra ekranlara dönecek haberleri ile sevindiren Gülben Ergen, ayrılık haberi ile de üzmüştü. Hayranları filmin detaylarını ve Ergen'in rolünü merak ediyor.
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Kanal D’nin yeni dizisi Piyasa'ya dahil olduktan sonra zamanlama sorunu nedeniyle ekipten ayrılan Gülben Ergen, 19 yıl sonra ekranlara dönecekti.
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Ayrılık haberi ile üzen Ergen'den sevindiren yeni bir haber geldi. Gülben Ergen, 28 Mart'ta vizyona girecek komedi filmi ile dönüyor.
Filmin kadrosunda Gökhan Yıkılkan, İnan Ulaş Torun, Öznur Serçeler yer alıyor. Filmde Hayri, iki çocuk babası bir kargocudur ve en büyük hayali bir milyoncu açmaktır. Kargo dağıtımı sırasında geçirdiği kaza sonrası hastanede, kendisini başkası sanan bir adamdan para karşılığı Bursa’ya götürmek üzere yasadışı bir paket alır. Bu fırsatı değerlendirmek isteyen Hayri, yola çıktığında Serkan’la tanışır ve paketin peşindeki ayakçılarla birlikte macera dolu bir yolculuğa atılır.
Ayakçı adı verilen filmde öğretmen rolünde oynayacak Ergen çekimlere başladı bile. Siz filmi izleyecek misiniz? Yorumlarda buluşalım...
Gazeteci Müge Dağıstanlı'nın paylaşımı:
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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