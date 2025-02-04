Kanal D Dizisinin Kadrosundan Ayrılmıştı: Gülben Ergen Yeni Komedi Filminde Oynayacak!

Kanal D’nin yeni dizisi Piyasa'nın kadrosunda yer alan Gülben Ergen, diziden ayrıldı. 2025'te yayınlanacak yeni komedi filmi ile anlaştı. 19 yıl sonra ekranlara dönecek haberleri ile sevindiren Gülben Ergen, ayrılık haberi ile de üzmüştü. Hayranları filmin detaylarını ve Ergen'in rolünü merak ediyor.