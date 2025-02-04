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Devam Serisi Geliyor: Buffy the Vampire Slayer Geri Dönüyor!

Devam Serisi Geliyor: Buffy the Vampire Slayer Geri Dönüyor!

dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
04.02.2025 - 13:52

90'lı yılların en sevilen dizilerinden Buffy the Vampire Slayer hakkında sevindiren ama bir o kadar da şoke eden haber geldi. Variety'nin haberine göre Buffy serisi yıllar sonra devam dizisiyle dönüyor. Üstelik başrol oyuncusu Sarah Michelle Gellar'la anlaşmalar sağlanmış bile!

KAYNAK: Variety

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90’ların kült dizisi Buffy the Vampire Slayer, Hulu’da yeni bir devam dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

90’ların kült dizisi Buffy the Vampire Slayer, Hulu’da yeni bir devam dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

Variety’nin haberine göre, proje pilot bölüm onayı almak üzere ve hayranları heyecanlandıracak birçok tanıdık isim de bu yeni macerada yer alacak.

Sarah Michelle Gellar’ın, ikonik karakteri Buffy Summers’ı tekrar canlandırması için anlaşmaların son aşamada olduğu belirtiliyor. Ancak dizinin odağı yeni bir Slayer olacak, dolayısıyla Gellar başrolde değil, tekrarlayan bir rolde izleyicilerin karşısına çıkacak.

Sarah Michelle Gellar’ın, ikonik karakteri Buffy Summers’ı tekrar canlandırması için anlaşmaların son aşamada olduğu belirtiliyor. Ancak dizinin odağı yeni bir Slayer olacak, dolayısıyla Gellar başrolde değil, tekrarlayan bir rolde izleyicilerin karşısına çıkacak.

Bunun yanı sıra Buffy’nin orijinal yapımcısı Joss Whedon projede yer almazken, dizinin yaratıcı ekibi oldukça dikkat çekici isimlerden oluşuyor.

Bunun yanı sıra Buffy’nin orijinal yapımcısı Joss Whedon projede yer almazken, dizinin yaratıcı ekibi oldukça dikkat çekici isimlerden oluşuyor.

Senaryoyu Nora Zuckerman ve Lila Zuckerman üstlenirken, ünlü yönetmen Chloé Zhao, yönetmen ve yürütücü yapımcı olarak projeye dahil olacak.

Senaryoyu Nora Zuckerman ve Lila Zuckerman üstlenirken, ünlü yönetmen Chloé Zhao, yönetmen ve yürütücü yapımcı olarak projeye dahil olacak.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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