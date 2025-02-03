Son Durak Serisinin 6. Filmi Destination Bloodlines'tan İlk Fragman Yayınlandı!
Son Durak Serisinin 6. Filmi Destination Bloodlines'tan İlk Fragman Yayınlandı!
Warner Bros.'un ikonik korku serisi Son Durak'ın 6. filmi duyurulduğunda hayranları arasında büyük bir heyecan yaratmıştı. 2025'te vizyona gireceği duyurulan filmle ilgili heyecan verici bir gelişme daha yaşandı. Filmden ilk fragman sonunda geldi!
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Başrollerini Devon Sawa ve Ali Larter'ın paylaştığı Son Durak serisinin ilk filmi 2001 yılında gelmiş, günümüze göre seriden toplam 5 film izleyiciyle buluşmuştu.
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Büyük bir hayran kitlesine sahip film şu ana kadar yaklaşık 700 milyon dolar hasılat elde etti.
Serinin 6. filmin duyurulmasıyla birlikte izleyici kitlesi büyük bir heyecan duydu. Filmle ilgili önemli bir gelişme daha yaşandı.
16 Mayıs 2025'te izleyiciyle buluşacak filmden ilk tanıtım sonunda geldi!
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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