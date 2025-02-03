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Bir Behzat Ç. Hikayesi ile İlgili Bomba İddia: Savcı Esra Geri mi Dönüyor?

Bir Behzat Ç. Hikayesi ile İlgili Bomba İddia: Savcı Esra Geri mi Dönüyor?

Behzat Ç
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
04.02.2025 - 01:19

2010 yılında hayatımıza giren ve ekranların en sevilen dizilerinden biri olan Behzat Ç., TV macerasının bitmesinin ardından önce film serisi olarak, ardından da dijital platformlarda yayınlanan yeni seri olarak karşımıza çıkmıştı.

Blu TV'de yayınlanan Bir Behzat Ç. Hikayesi'nin 3. sezon çekimlerinin başladığını geçtiğimiz günlerde duyurmuştuk. Birsen Altuntaş, diziyle ilgili bomba gibi bir iddia ortaya attı!

Kaynak: Birsen Altuntaş

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/b...
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En sevilen dizilerden biri olan ve 2010'dan bu yana izleyicinin talep ettiği Behzat Ç., Bir Behzat Ç. Hikayesi ile Blu TV'de yeni bölümleriyle izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.

En sevilen dizilerden biri olan ve 2010'dan bu yana izleyicinin talep ettiği Behzat Ç., Bir Behzat Ç. Hikayesi ile Blu TV'de yeni bölümleriyle izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.

3. sezon çekimlerine 8 Şubat'ta başlayacak diziyle ilgili Birsen Altuntaş tarafından bomba gibi bir iddia ortaya atıldı.

3. sezon çekimlerine 8 Şubat'ta başlayacak diziyle ilgili Birsen Altuntaş tarafından bomba gibi bir iddia ortaya atıldı.

Heyecan uyandıran iddiaya göre Behzat Ç.'nin biricik aşkı Savcı Esra diziye geri dönüyormuş!

Heyecan uyandıran iddiaya göre Behzat Ç.'nin biricik aşkı Savcı Esra diziye geri dönüyormuş!

İddiası bile büyük mutluluk verirken Canan Ergüder'in yeniden dizide rol alması izleyiciyi nasıl mest eder tahmin bile edemiyoruz! Gelişmeleri takip edeceğiz...

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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