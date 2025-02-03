Bir Behzat Ç. Hikayesi ile İlgili Bomba İddia: Savcı Esra Geri mi Dönüyor?

2010 yılında hayatımıza giren ve ekranların en sevilen dizilerinden biri olan Behzat Ç., TV macerasının bitmesinin ardından önce film serisi olarak, ardından da dijital platformlarda yayınlanan yeni seri olarak karşımıza çıkmıştı.

Blu TV'de yayınlanan Bir Behzat Ç. Hikayesi'nin 3. sezon çekimlerinin başladığını geçtiğimiz günlerde duyurmuştuk. Birsen Altuntaş, diziyle ilgili bomba gibi bir iddia ortaya attı!

Kaynak: Birsen Altuntaş