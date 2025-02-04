90'ların Popüler Korku Filmi "The Faculty" Yeniden Çekiliyor
90'ların Popüler Korku Filmi "The Faculty" Yeniden Çekiliyor
90'lı yıllara damga vuran korku ve bilim kurgu filmi The Faculty, yeniden çekiliyor. Variety'nin haberine göre kült haline gelen film, tekrardan beyaz perdede yer alacak. İşte detaylar...
KAYNAK: Variety
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Miramax, 1998 yapımı bilimkurgu-korku filmi The Faculty’yi yeniden beyaz perdeye taşımaya hazırlanıyor.
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İlk filmin yönetmeni Robert Rodriguez, bu kez projede yapımcı olarak yer alırken senaryoyu ise 2025’in dikkat çeken korku filmlerinden Companion ile adını duyuran Drew Hancock kaleme alacak.
Variety'nin haberine göre filmin yeni uyarlamasına dair paylaşılan detaylar şimdilik sınırlı.
1998’de vizyona giren ve Kevin Williamson tarafından yazılan orijinal filmin oyuncu kadrosunda Jordana Brewster, Clea DuVall, Josh Hartnett, Elijah Wood ve Usher Raymond gibi isimler yer alıyordu.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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