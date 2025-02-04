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90'ların Popüler Korku Filmi "The Faculty" Yeniden Çekiliyor

90'ların Popüler Korku Filmi "The Faculty" Yeniden Çekiliyor

film
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
04.02.2025 - 14:47

90'lı yıllara damga vuran korku ve bilim kurgu filmi The Faculty, yeniden çekiliyor. Variety'nin haberine göre kült haline gelen film, tekrardan beyaz perdede yer alacak. İşte detaylar...

KAYNAK: Variety

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Miramax, 1998 yapımı bilimkurgu-korku filmi The Faculty’yi yeniden beyaz perdeye taşımaya hazırlanıyor.

Miramax, 1998 yapımı bilimkurgu-korku filmi The Faculty’yi yeniden beyaz perdeye taşımaya hazırlanıyor.

İlk filmin yönetmeni Robert Rodriguez, bu kez projede yapımcı olarak yer alırken senaryoyu ise 2025’in dikkat çeken korku filmlerinden Companion ile adını duyuran Drew Hancock kaleme alacak.

İlk filmin yönetmeni Robert Rodriguez, bu kez projede yapımcı olarak yer alırken senaryoyu ise 2025’in dikkat çeken korku filmlerinden Companion ile adını duyuran Drew Hancock kaleme alacak.

Variety'nin haberine göre filmin yeni uyarlamasına dair paylaşılan detaylar şimdilik sınırlı.

Variety'nin haberine göre filmin yeni uyarlamasına dair paylaşılan detaylar şimdilik sınırlı.

Orijinal film, Harrington Lisesi’nde okuyan bir grup öğrencinin, öğretmenleri ve okul yönetiminin sakladığı ürkütücü sırrı keşfetmesini konu alıyordu.

1998’de vizyona giren ve Kevin Williamson tarafından yazılan orijinal filmin oyuncu kadrosunda Jordana Brewster, Clea DuVall, Josh Hartnett, Elijah Wood ve Usher Raymond gibi isimler yer alıyordu.

1998’de vizyona giren ve Kevin Williamson tarafından yazılan orijinal filmin oyuncu kadrosunda Jordana Brewster, Clea DuVall, Josh Hartnett, Elijah Wood ve Usher Raymond gibi isimler yer alıyordu.

Bakalım yeniden çekimde hangi oyuncular yer alacak?

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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