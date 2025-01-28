Gülben Ergen'in Yerine Başkası Geldi: Kanal D'nin Yeni Dizisinde Flaş Oyuncu Değişikliği!

Kanal D’nin yeni dizisi Piyasa için hazırlıklar başladı. Aşk, ihanet ve güç mücadelesini konu alan dizide Gülben Ergen oynayacaktı. Ancak son dakika bir değişiklik oldu. Gülben Ergen kadrodan ayrılırken yerine yeni bir oyuncu geldi. Flaş ismi Birsen Altuntaş açıkladı.