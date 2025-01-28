Gülben Ergen'in Yerine Başkası Geldi: Kanal D'nin Yeni Dizisinde Flaş Oyuncu Değişikliği!
Gülben Ergen'in Yerine Başkası Geldi: Kanal D'nin Yeni Dizisinde Flaş Oyuncu Değişikliği!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/p...
Kanal D’nin yeni dizisi Piyasa için hazırlıklar başladı. Aşk, ihanet ve güç mücadelesini konu alan dizide Gülben Ergen oynayacaktı. Ancak son dakika bir değişiklik oldu. Gülben Ergen kadrodan ayrılırken yerine yeni bir oyuncu geldi. Flaş ismi Birsen Altuntaş açıkladı.
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Kanal D’nin yeni dizisi Piyasa, seyircileri ekrana kilitlemeye hazırlanıyor. Senaryosunu Mehmet Barış Günger’in kaleme aldığı yapımın yönetmen koltuğunda Serdar Gözelekli oturuyor. Çekimlerine Bursa’da başlanan dizi, güçlü oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikayesiyle dikkat çekiyor.
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Piyasa, sırlarla dolu hayatların kesiştiği, aşkın ve hırsın gölgesinde geçen bir dünyayı ekrana taşıyacak.
Başrollerde, Alp Navruz’u “Kenan” karakteriyle ve İlayda Alişan’ı “Münevver” rolüyle izleyeceğiz.
Yeni dizi ile birlikte Gülben Ergen'i de yıllar sonra ekranda görecektik. Ergen, gazeteci Ahsen Çevik rolü ile karşımıza çıkacaktı. Ancak bir son dakika gelişmesi yaşandı.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre Gülben Ergen zamanlama sorunu nedeniyle ekipten ayrıldı. Yerine ise Öyle Bir Geçer Zaman ki ve Kirli Sepeti dizisi ile tanıdığımız Ayça Bingöl geldi.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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