Gülçiçek Hanım Ölecek mi? Bahar'ın Fragmanında Yaşananlar Merak Uyandırdı!

Bahar bu akşam saat 20.00'de Show TV'de yeni bölümüyle ekrana gelecek. Yeni bölüm öncesi fragman yayınlandı. Dizide karantinaya alınan Bahar ve Timur'un hali korkuttu. Yanı sıra dizide senaryo ekibinin paylaşımıyla vedalaşmalar olacağı da paylaşıldı. Bahar'ın annesi Gülçiçek Hanım'ın fragmanda başına gelenler 'Acaba o mu ölecek?' dedirtti.