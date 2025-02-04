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Gülçiçek Hanım Ölecek mi? Bahar'ın Fragmanında Yaşananlar Merak Uyandırdı!

Gülçiçek Hanım Ölecek mi? Bahar'ın Fragmanında Yaşananlar Merak Uyandırdı!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
04.02.2025 - 12:32

Bahar bu akşam saat 20.00'de Show TV'de yeni bölümüyle ekrana gelecek. Yeni bölüm öncesi fragman yayınlandı. Dizide karantinaya alınan Bahar ve Timur'un hali korkuttu. Yanı sıra dizide senaryo ekibinin paylaşımıyla vedalaşmalar olacağı da paylaşıldı. Bahar'ın annesi Gülçiçek Hanım'ın fragmanda başına gelenler 'Acaba o mu ölecek?' dedirtti.

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Bu akşam yeni bölümüyle Show TV ekranlarına gelecek olan Bahar'ın yeni fragmanı merak uyandırdı.

Bu akşam yeni bölümüyle Show TV ekranlarına gelecek olan Bahar'ın yeni fragmanı merak uyandırdı.

Dizide en son Bahar'ın bayıldığını görmüştük. Bahar ile Timur yakalandıkları bir hastalık nedeniyle fragmanda karantinaya alındı.

Dizide en son Bahar'ın bayıldığını görmüştük. Bahar ile Timur yakalandıkları bir hastalık nedeniyle fragmanda karantinaya alındı.

Dizinin senaryo ekibinden yapılan paylaşımda bazı vedalaşmalar olacağı yazıldı. Akıllara diziden ayrılanlar mı, olacak diye geldi.

Dizinin senaryo ekibinden yapılan paylaşımda bazı vedalaşmalar olacağı yazıldı. Akıllara diziden ayrılanlar mı, olacak diye geldi.

Fragmanda Bahar'ın annesi Gülçiçek Hanım'ın düşüp bayılması diziden ayrılma ihtimalini akıllara getirdi. Bu akşam cevabı öğreneceğiz ama önce fragmanı birlikte izleyelim👇🏻

Fragmanda Bahar'ın annesi Gülçiçek Hanım'ın düşüp bayılması diziden ayrılma ihtimalini akıllara getirdi. Bu akşam cevabı öğreneceğiz ama önce fragmanı birlikte izleyelim👇🏻

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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