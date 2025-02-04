Kızıl Goncalar Dizisindeki Gizemli Şifre "109 63, Dur" Ne Demek?

Özcan Deniz, Özgü Namal ve Mert Yazıcıoğlu'nun başrollerinde oynadığı Kızıl Goncalar'ın son iki bölümünde bazı sahneler izleyicinin oldukça ilgisini çekiyor. Diziye saatçi Aziz rolüyle katılan Settar Tanrıöğen, karanlık işler peşinde ve Cüneyd ile ilgili bazı emelleri var. Her ne hikmetse Cüneyd'e '109 63, Dur' dediğinde Cüneyd bayılıyor ve yaşananları unutuyor. Herkesin ilgisini çeken bu sahnedeki gizemli şifre ne demek ve Cüneyd nasıl böyle etkilenebilir, gelin öğrenelim...