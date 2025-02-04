onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
TV
Kızıl Goncalar Dizisindeki Gizemli Şifre "109 63, Dur" Ne Demek?

Kızıl Goncalar Dizisindeki Gizemli Şifre "109 63, Dur" Ne Demek?

Kızıl Goncalar
Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
04.02.2025 - 15:20

Özcan Deniz, Özgü Namal ve Mert Yazıcıoğlu'nun başrollerinde oynadığı Kızıl Goncalar'ın son iki bölümünde bazı sahneler izleyicinin oldukça ilgisini çekiyor. Diziye saatçi Aziz rolüyle katılan Settar Tanrıöğen, karanlık işler peşinde ve Cüneyd ile ilgili bazı emelleri var. Her ne hikmetse Cüneyd'e '109 63, Dur' dediğinde Cüneyd bayılıyor ve yaşananları unutuyor. Herkesin ilgisini çeken bu sahnedeki gizemli şifre ne demek ve Cüneyd nasıl böyle etkilenebilir, gelin öğrenelim...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kızıl Goncalar dizisi, derinlemesine işlediği ideolojik bakış açılarının ardından son bölümlerde daha çok bilim-kurgu dizisine evrildi.

Kızıl Goncalar dizisi, derinlemesine işlediği ideolojik bakış açılarının ardından son bölümlerde daha çok bilim-kurgu dizisine evrildi.

Son bölümlerde diziye saatçi Aziz rolüyle katılan Settar Tanrıöğen'in karanlık işler peşinde olduğunu görüyoruz. Planları ise daha çok faniler dergahı üzerine. Dolayısıyla mürşid olan Cüneyd'i de bitirmeye çalışıyor.

Son bölümlerde diziye saatçi Aziz rolüyle katılan Settar Tanrıöğen'in karanlık işler peşinde olduğunu görüyoruz. Planları ise daha çok faniler dergahı üzerine. Dolayısıyla mürşid olan Cüneyd'i de bitirmeye çalışıyor.

Saatçi Aziz karakterinin, dergahın mürşidi Cüneyd üzerinde etkili bir manipülasyon aracı olarak "109 63, Dur" ifadesini kullandığı herkesin dikkatini çekti.

Saatçi Aziz karakterinin, dergahın mürşidi Cüneyd üzerinde etkili bir manipülasyon aracı olarak "109 63, Dur" ifadesini kullandığı herkesin dikkatini çekti.

"Bu adam sihir mi yapıyor, bu nasıl sahne, hiçbir şey anlamadık" diye tepki gösterenler de oldu. Ancak hikaye geçtiğimiz bölümlere dayanıyor.

"Bu adam sihir mi yapıyor, bu nasıl sahne, hiçbir şey anlamadık" diye tepki gösterenler de oldu. Ancak hikaye geçtiğimiz bölümlere dayanıyor.

Hatırlarsanız, geçtiğimiz bölümlerde Cüneyd'in kaçırıldığı gösterilmişti. İşte o sahnede Cüneyd'i alıkoyanlar Aziz ve onun için çalışanlarmış.

Hatırlarsanız, geçtiğimiz bölümlerde Cüneyd'in kaçırıldığı gösterilmişti. İşte o sahnede Cüneyd'i alıkoyanlar Aziz ve onun için çalışanlarmış.
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Dizinin son bölümlerinde, Cüneyd'in daha önce kaçırıldığı ve bu süreçte hipnoz edildiği ortaya çıktı. Saatçi Aziz, Cüneyd'in bilinçaltına yerleştirilmiş özel bir tetikleyici kelime öbeği olan "109 63, Dur" ifadesini söylediğinde, Cüneyd anında bilincini kaybediyor, yere yığılıyor ve uyandığında hiçbir şey hatırlamıyor.

Dizinin son bölümlerinde, Cüneyd'in daha önce kaçırıldığı ve bu süreçte hipnoz edildiği ortaya çıktı. Saatçi Aziz, Cüneyd'in bilinçaltına yerleştirilmiş özel bir tetikleyici kelime öbeği olan "109 63, Dur" ifadesini söylediğinde, Cüneyd anında bilincini kaybediyor, yere yığılıyor ve uyandığında hiçbir şey hatırlamıyor.

Aslına bakarsanız bu bir sihir ya da olağanüstü bir durum değil. Bu bir tür manipülasyon tekniği.

Aslına bakarsanız bu bir sihir ya da olağanüstü bir durum değil. Bu bir tür manipülasyon tekniği.

Bu tür hipnoz teknikleri, gerçekte de psikolojik manipülasyon yöntemleri olarak kullanılabiliyor. Travma bazlı zihin kontrolü ya da hipnotik telkin olarak bilinen bu yöntem, kişinin belli bir komutla bilinçsiz hale getirilmesi, aslında.

Bu tür hipnoz teknikleri, gerçekte de psikolojik manipülasyon yöntemleri olarak kullanılabiliyor. Travma bazlı zihin kontrolü ya da hipnotik telkin olarak bilinen bu yöntem, kişinin belli bir komutla bilinçsiz hale getirilmesi, aslında.

"109 63" ifadesi, dizinin hayranları tarafından birçok farklı şekilde yorumlanıyor. Kimisi bunun yine dini bir açıklaması olduğunu ileri sürüyor. Örneğin bu rakamlar Kuran'dan ayetler olabilir.

"109 63" ifadesi, dizinin hayranları tarafından birçok farklı şekilde yorumlanıyor. Kimisi bunun yine dini bir açıklaması olduğunu ileri sürüyor. Örneğin bu rakamlar Kuran'dan ayetler olabilir.

109. Sure: 'Kâfirûn Suresi' olup inanç farklılıklarını vurgular.

63. Ayet: Farklı surelerde değişse de genellikle uyarıcı ve dikkat çekici anlamlar taşır.

109'un gizli örgütlerle ilgili sembolik anlamlar taşıyabileceği; 63'ün İslam'da Hz. Muhammed’in vefat ettiği yaş olup, dini ve mistik bir anlam barındırabileceği tahmin ediliyor.

109'un gizli örgütlerle ilgili sembolik anlamlar taşıyabileceği; 63'ün İslam'da Hz. Muhammed’in vefat ettiği yaş olup, dini ve mistik bir anlam barındırabileceği tahmin ediliyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ya da bu sayılar yalnızca hipnozda kullanılan "tetikleyici kelimeler", özel sayılar veya şifreli ifadeler olabilir.

Ya da bu sayılar yalnızca hipnozda kullanılan "tetikleyici kelimeler", özel sayılar veya şifreli ifadeler olabilir.

Saatçi Aziz’in Cüneyd’i kontrol altına alabilmek için bu yöntemi kullandığı aşikar, büyük bir güç savaşına hazır olmalıyız, gibi. Aziz, Cüneyd'in hafızasını silerek dergahtaki dengeleri değiştirmeye hazırlanıyor. Sizce neler olacak? Yorumlarda buluşalım...

Saatçi Aziz’in Cüneyd’i kontrol altına alabilmek için bu yöntemi kullandığı aşikar, büyük bir güç savaşına hazır olmalıyız, gibi. Aziz, Cüneyd'in hafızasını silerek dergahtaki dengeleri değiştirmeye hazırlanıyor. Sizce neler olacak? Yorumlarda buluşalım...

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın