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Müge Anlı Bağımlılarına: Gerçek Suç ve Kayıp Vakalarını Konu Alan 10 Sürükleyici Dizi ve Belgesel

Müge Anlı Bağımlılarına: Gerçek Suç ve Kayıp Vakalarını Konu Alan 10 Sürükleyici Dizi ve Belgesel

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
06.02.2025 - 19:31

Müge Anlı'nın sunuculuğunu yaptığı ve ATV’de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı kayıp vakaları, faili meçhul cinayetler ve aile içi karmaşık olayları gündeme getiriyor. Yıllardır sürdürdüğü başarılı gazetecilik ile bir marka haline gelen Müge Anlı gibisi yok! Ama Müge Anlı'yı sevenlerin çok beğeneceği ve ilgiyle izleyeceği birkaç dizi ve belgesel önerimiz var. Gelin, Müge Anlı'yı aratmayacak yabancı yapımlara bir bakalım, yorumlarınızı alalım...

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1. Unsolved Mysteries (1987 - Günümüz) – Netflix

1. Unsolved Mysteries (1987 - Günümüz) – Netflix

Gerçek suçlar, kaybolan insanlar, doğaüstü olaylar ve çözülememiş gizemler üzerine ünlü bir belgesel serisi. Müge Anlı'dan kopya çektiklerine yemin ederiz ama ispatlayamayız!

2. Cold Case Files (1999 - Günümüz) – Netflix / Hulu

2. Cold Case Files (1999 - Günümüz) – Netflix / Hulu

Yıllarca çözülememiş cinayet vakalarının, yeni teknolojiler ve delillerle nasıl çözüldüğünü anlatan sürükleyici bir belgesel. Halen yayındayken kaçırmayın, deriz.

3. Making a Murderer (2015 - 2018) – Netflix

3. Making a Murderer (2015 - 2018) – Netflix

Haksız yere mahkum edildiği iddia edilen Steven Avery’nin davasını inceleyen ve adalet sisteminin sorgulandığı çarpıcı bir belgesel. Haksızlığa tahammül edemeyenler için zorlayıcı bir hikaye olabilir.

4. The Keepers (2017) – Netflix

4. The Keepers (2017) – Netflix

Bir rahibenin cinayetinin ardındaki kilise ve devlet sırlarını araştıran, son derece etkileyici ve çarpıcı bir belgesel serisi. Daha etkileyici bir hikayeyi mutlaka Müge Anlı'da izlemişizdir ancak buna da bir bakmalısınız!

5. Don’t Fk with Cats: Hunting an Internet Killer (2019)** – Netflix

5. Don’t Fk with Cats: Hunting an Internet Killer (2019)** – Netflix

İnternet dedektiflerinin, video yayınlayarak işlediği suçlarla korku salan bir katili nasıl ortaya çıkardığını anlatan gerçek suç belgeseli. Gerilim izlemeyi sevenlerin de beğeneceği bir yapım olabilir.

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6. Disappeared (2009 - 2023) – Investigation Discovery

6. Disappeared (2009 - 2023) – Investigation Discovery

Gizemli bir şekilde ortadan kaybolan kişilerin vakalarını, yakınlarının ve dedektiflerin anlatımıyla ele alan gerçek suç dizisi.

7. The Staircase (2004 - 2018) – Netflix / HBO Max

7. The Staircase (2004 - 2018) – Netflix / HBO Max

Ünlü yazar Michael Peterson'ın eşinin merdivenden düşerek mi yoksa öldürülerek mi hayatını kaybettiğini sorgulayan sürükleyici bir belgesel dizisi. İzlerken siz de ipucu toplamak isteyeceksiniz!

8. Killer Cases (2020 - Günümüz) – A&E

8. Killer Cases (2020 - Günümüz) – A&E

Cinayet davalarının soruşturma sürecini ve mahkeme aşamalarını detaylı şekilde aktaran bir suç belgeseli. Merak duygusunu sevenler ekrana kilitlenmeye hazır olsun.

9. 48 Hours (1988 - Günümüz) – CBS

9. 48 Hours (1988 - Günümüz) – CBS

Suç ve adalet sistemini konu alan, her bölümü gerçek olaylardan esinlenen klasik bir dedektif-belgesel serisi. Müge Anlı gibi olmasa da aratmayacak bir yapım daha.

10. Who Killed Little Gregory? (2019) – Netflix

10. Who Killed Little Gregory? (2019) – Netflix

4 yaşındaki Gregory Villemin’in 1984’te Fransa’da öldürülmesiyle başlayan ve yıllarca çözülemeyen, Avrupa’nın en ünlü gerçek suç vakalarından biri. İzlerken Müge Anlı'yı aramak isteyebilirsiniz!

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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