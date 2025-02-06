Müge Anlı Bağımlılarına: Gerçek Suç ve Kayıp Vakalarını Konu Alan 10 Sürükleyici Dizi ve Belgesel

Müge Anlı'nın sunuculuğunu yaptığı ve ATV’de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı kayıp vakaları, faili meçhul cinayetler ve aile içi karmaşık olayları gündeme getiriyor. Yıllardır sürdürdüğü başarılı gazetecilik ile bir marka haline gelen Müge Anlı gibisi yok! Ama Müge Anlı'yı sevenlerin çok beğeneceği ve ilgiyle izleyeceği birkaç dizi ve belgesel önerimiz var. Gelin, Müge Anlı'yı aratmayacak yabancı yapımlara bir bakalım, yorumlarınızı alalım...