Müge Anlı Bağımlılarına: Gerçek Suç ve Kayıp Vakalarını Konu Alan 10 Sürükleyici Dizi ve Belgesel
Müge Anlı Bağımlılarına: Gerçek Suç ve Kayıp Vakalarını Konu Alan 10 Sürükleyici Dizi ve Belgesel
Müge Anlı'nın sunuculuğunu yaptığı ve ATV’de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı kayıp vakaları, faili meçhul cinayetler ve aile içi karmaşık olayları gündeme getiriyor. Yıllardır sürdürdüğü başarılı gazetecilik ile bir marka haline gelen Müge Anlı gibisi yok! Ama Müge Anlı'yı sevenlerin çok beğeneceği ve ilgiyle izleyeceği birkaç dizi ve belgesel önerimiz var. Gelin, Müge Anlı'yı aratmayacak yabancı yapımlara bir bakalım, yorumlarınızı alalım...
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1. Unsolved Mysteries (1987 - Günümüz) – Netflix
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2. Cold Case Files (1999 - Günümüz) – Netflix / Hulu
3. Making a Murderer (2015 - 2018) – Netflix
4. The Keepers (2017) – Netflix
5. Don’t Fk with Cats: Hunting an Internet Killer (2019)** – Netflix
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6. Disappeared (2009 - 2023) – Investigation Discovery
7. The Staircase (2004 - 2018) – Netflix / HBO Max
8. Killer Cases (2020 - Günümüz) – A&E
9. 48 Hours (1988 - Günümüz) – CBS
10. Who Killed Little Gregory? (2019) – Netflix
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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